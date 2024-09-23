Глава Ла Лиги о деле Негрейры: «Нет доказательств того, что «Барса» платила арбитрам, но спортивная коррупция была. У нас нет договорных матчей и подкупа судей»
Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
«Я считаю, что договорных матчей у нас нет. Мы очень много работаем, следим за матчами, ставками. На нашем уровне нет махинаций.
Что касается дела Негрейры, то я всегда говорил и делал конкретные вещи, но некоторые предпочитают забывать об этом. Ла Лига первой пожаловалась в прокуратуру. Это важно для улучшения имиджа,. Как и в случае с договорными матчами в 2012 и 2013 годах, некоторые президенты попали в тюрьму. Мы отдали все силы, чтобы покончить с этим.
Дело Негрейры рассматривается в суде, мы знаем, что там происходит. На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что арбитрам платили. На сегодня у нас нет никаких подкупов судей. Если бы это имело место, то, по моему опыту, это уже стало бы известно. Я ведь еще и юрист.
Да, было что-то неправильное. Были выплаты за влияние на список судей, и это тоже спортивная коррупция. Но это не то же самое, что подкупать судей. Я знаю, что это болезненный вопрос в журналистских кругах Мадрида и Барселоны, но это так», – сказал Хавьер Тебас.
«Барса» совершила четыре платежа на счет секретаря Негрейры с 2005 по 2006 год на сумму 35 555 евро. Судья не видит иных причин этому, кроме как влияние на результаты
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий