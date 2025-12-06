Писарев об отмене гола Тюкавина «Спартаку»: «Вызывает вопросы. Непонятно, где была линия, как ее определили. Склоняюсь к тому, что это был гол»
Николай Писарев: незасчитанный гол «Динамо» в дерби вызывает вопросы.
Ассистент тренера сборной России Николай Писарев прокомментировал отмену гола «Динамо» в матче против «Спартака».
Красно-белые принимают бело-голубых в 18-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Гол форварда гостей Константина Тюкавина на 7-й минуте не засчитали из-за офсайда, ВАР подтвердил решение.
«У меня вызывает вопросы незасчитанный мяч в ворота «Спартака». Да, красно‑белые доминируют. Я больше склоняюсь к тому, что это был гол. Непонятно, где была линия, как ее определили», – сказал Писарев.
Повтор отмененного гола Тюкавина «Спартаку» с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Кадр был в эфире пару секунд
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1400 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости