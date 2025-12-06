Писарев об отмене гола Тюкавина «Спартаку»: «Вызывает вопросы. Непонятно, где была линия, как ее определили. Склоняюсь к тому, что это был гол»

Николай Писарев: незасчитанный гол «Динамо» в дерби вызывает вопросы.

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев прокомментировал отмену гола «Динамо » в матче против «Спартака».

Красно-белые принимают бело-голубых в 18-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Гол форварда гостей Константина Тюкавина на 7-й минуте не засчитали из-за офсайда , ВАР подтвердил решение.

«У меня вызывает вопросы незасчитанный мяч в ворота «Спартака ». Да, красно‑белые доминируют. Я больше склоняюсь к тому, что это был гол. Непонятно, где была линия, как ее определили», – сказал Писарев.

Повтор отмененного гола Тюкавина «Спартаку» с офсайдными линиями показали через 15 минут после эпизода. Кадр был в эфире пару секунд