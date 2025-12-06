«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» 6 матчей в АПЛ при Артете. Больше поражений только от «Ман Сити» – 7

«Арсенал» проиграл 6 матчей АПЛ против «Астон Виллы» при Артете.

Больше поражений при испанском специалисте было только против «Манчестер Сити » – 7.

Напомним, сегодня «Арсенал » уступил «Вилле» со счетом 1:2 в Премьер-лиге.