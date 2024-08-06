«Реал» и прокуратура просят продлить расследование дела Негрейры на полгода. Бартомеу и Роселя еще не допрашивали
«Реал» просит продлить расследование дела Негрейры на 6 месяцев.
Как сообщает As со ссылкой на EFE, на прошлой неделе судья Хоакин Агирре проинформировал стороны о том, что последний срок проведения расследования истекает 1 сентября, и напомнил им, что у них еще есть время подать ходатайства о продлении срока рассмотрения дела.
Мадридский клуб, выступающий частным обвинителем, попросил продлить расследование до марта следующего года. К этой просьбе присоединился прокурор Рикардо Санс-Гадеа – он утверждает, что завершить расследование до конца лета будет невозможно, учитывая, что обвиняемые, в том числе бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, еще не были допрошены.
Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены
Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя
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охреневаю с Испании, два главных фигуранта, а их оказывается не допрашивали, один Лапорта выл на весь мир.
Хотя обвинитель Реал, и за год расследования так ничего не нашли и не доказали.
Флик с 40 летним форвардом, без левого вингера, и опорника ?