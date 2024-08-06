«Реал» и прокуратура просят продлить расследование дела Негрейры на полгода. Бартомеу и Роселя еще не допрашивали

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Реал» просит продлить расследование дела Негрейры на 6 месяцев.

Как сообщает As со ссылкой на EFE, на прошлой неделе судья Хоакин Агирре проинформировал стороны о том, что последний срок проведения расследования истекает 1 сентября, и напомнил им, что у них еще есть время подать ходатайства о продлении срока рассмотрения дела. 

Мадридский клуб, выступающий частным обвинителем, попросил продлить расследование до марта следующего года. К этой просьбе присоединился прокурор Рикардо Санс-Гадеа – он утверждает, что завершить расследование до конца лета будет невозможно, учитывая, что обвиняемые, в том числе бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, еще не были допрошены. 

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены

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35 комментариев
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Эти прокуроры сидят в вип ложах Сантьяго Бернабеу.
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Так вот где собака зарыта. Почему я не удивлён? Где Реал - там кабинетные игры

Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя
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Хахахаха. Реал уже обкакался, предчувствуя, что может пролететь мимо чемпионства 😂
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Мерзский кабинет! Жду когда сольют вторую часть разговора переса, как он покупал зм кристи и прочие коррупционные схемы
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Мерзости🤮 хотят попить кровушки Барсы)
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Ответ VVUBWD
Зачем это всё Реалу???
они скоро будут доказывать, что судья заставлял игроков Реала плохо играть и бегать во времена доминирования Барсы Рональдиньо и Гвардиолы xddd
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Зачем это всё Реалу???
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Ответ гель кристины
Эти прокуроры сидят в вип ложах Сантьяго Бернабеу.
так же как и судьи между прочим, чего ни Реал ни судьи не скрывают ) причем Судьи из ЛаЛиги работают и на тв канал Мадрида а платит судьям Барса xddd
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Ответ Святослав Федорович
я один не понимаю, чего они хотят добиться?
Хотят остаться в своей молочной Суперлиге единственными и непобедимыми чемпионами.
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Бартомеу и Роселя еще не допрашивали
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охреневаю с Испании, два главных фигуранта, а их оказывается не допрашивали, один Лапорта выл на весь мир.
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Ответ гель кристины
Эти прокуроры сидят в вип ложах Сантьяго Бернабеу.
Кашшаевский требл в сердцах ❤
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И потом сливота будет писать, что Барса покупала судей)
Хотя обвинитель Реал, и за год расследования так ничего не нашли и не доказали.
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Ответ Your Friend
так же как и судьи между прочим, чего ни Реал ни судьи не скрывают ) причем Судьи из ЛаЛиги работают и на тв канал Мадрида а платит судьям Барса xddd
Только Реал работает открыто и прозрачно, а бабса это делала скрыто и с непонятными мотивами, выяснить которые и должен суд. Почему фанатки второго каталонского так разнервничались, если скрывать их клубишке нечего?
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Ответ гель кристины
Эти прокуроры сидят в вип ложах Сантьяго Бернабеу.
Лучше в вип ложах Сантьяго Бернабеу сидеть чем у барсы на зарплате
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я один не понимаю, чего они хотят добиться?
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Ответ VVUBWD
Зачем это всё Реалу???
чтобы кабинет не вышел самих на себя
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Ответ Alexlagodny
Хахахаха. Реал уже обкакался, предчувствуя, что может пролететь мимо чемпионства 😂
Учитывая как атлеты закупились, вашим остается только на почетное 3 место рассчитывать
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Ответ Alexlagodny
Хахахаха. Реал уже обкакался, предчувствуя, что может пролететь мимо чемпионства 😂
Нет, чемпионство Сегунды будет ваше, даже не сомневайтесь)
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Ответ Reims Start 2023
вряд ли)
Расскажи-ка кто там может помешать ?

Флик с 40 летним форвардом, без левого вингера, и опорника ?
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Ответ Reims Start 2023
вряд ли)
Если только Атлетико с новым составом сможет навязать конкуренцию.
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