«Реал» и прокуратура просят продлить расследование дела Негрейры на полгода. Бартомеу и Роселя еще не допрашивали

«Реал» просит продлить расследование дела Негрейры на 6 месяцев.

Как сообщает As со ссылкой на EFE, на прошлой неделе судья Хоакин Агирре проинформировал стороны о том, что последний срок проведения расследования истекает 1 сентября, и напомнил им, что у них еще есть время подать ходатайства о продлении срока рассмотрения дела.

Мадридский клуб, выступающий частным обвинителем, попросил продлить расследование до марта следующего года. К этой просьбе присоединился прокурор Рикардо Санс-Гадеа – он утверждает, что завершить расследование до конца лета будет невозможно, учитывая, что обвиняемые, в том числе бывшие президенты «Барселоны» и , еще не были допрошены.

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей . Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали и « ». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Доказательств выплат «Барсы» Негрейре за консультации по судейству не найдено, но Гражданская гвардия проверяет происхождение 3 млн евро на счетах его жены