«Спартак» и «Динамо» не били в створ ворот в первом тайме дерби – мяч Тюкавина отменили, у Осипенко автогол

«Спартак » и «Динамо» не нанесли ни одного удара в створ ворот в первом тайме дерби.

Красно-белые принимают бело-голубых в 18-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).

Счет был открыт на 19-й минуте встречи – защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела Пабло Солари. Отметим, что на 7-й минуте судьи отменили гол Константина Тюкавина из-за офсайда.

Больше команды в створ ворот в первом тайме не били. Всего «Спартак» нанес 3 удара в сторону ворот, «Динамо » – 1.

