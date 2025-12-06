«Спартак» и «Динамо» не били в створ ворот в первом тайме дерби – мяч Тюкавина отменили, у Осипенко автогол
«Спартак» и «Динамо» не били в створ в первом тайме.
«Спартак» и «Динамо» не нанесли ни одного удара в створ ворот в первом тайме дерби.
Красно-белые принимают бело-голубых в 18-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).
Счет был открыт на 19-й минуте встречи – защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после прострела Пабло Солари. Отметим, что на 7-й минуте судьи отменили гол Константина Тюкавина из-за офсайда.
Больше команды в створ ворот в первом тайме не били. Всего «Спартак» нанес 3 удара в сторону ворот, «Динамо» – 1.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
