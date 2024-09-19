Тебас о деле Негрейры: «Барселону» накажут, но не так жестко, как пишут в Мадриде. Это коррупция, но не уровня подкупа судей – его не докажут»

Хавьер Тебас считает, что «Барселона» будет наказана по делу Хосе Негрейры.

«Когда я узнал об этом, то, как юрист, первым делом подумал о том, что с точки зрения мер на спортивном уровне срок давности истек, такова реальность. Это не значит, что мы не работаем над расследованием. Мы подали жалобу в прокуратуру, потому что считаем, что эти вопросы требуют скорейшего прояснения.

По моему мнению, и я заявляю об этом четко, до сегодняшнего дня не было доказано, что эти деньги попадали к судьям, и я считаю, что доказано это и не будет, поскольку все было не так.

«Барселона » платила Негрейре , как она сообщает, из-за его отчетов, но я думаю, что это не так. Я думаю, что она платила скорее потому, что верила: он может повлиять на назначение судей. Это спортивная коррупция, но не уровня подкупа судей – это не будет доказано.

Очевидно, то, что они делали, неправильно, и я думаю, что «Барселону» накажут, однако не так жестко, как пишут в Мадриде», – отметил глава Ла Лиги в эфире подкаста The Wild Project.

«Барса» совершила четыре платежа на счет секретаря Негрейры с 2005 по 2006 год на сумму 35 555 евро. Судья не видит иных причин этому, кроме как влияние на результаты