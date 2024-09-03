Лапорта о вмешательстве «Реала» в дело Негрейры: «Это неприемлемо. Отношения у нас плохие»

В «Барселоне» рассказали, почему у клуба испортились отношения с «Реалом».

«Отношения с « » плохие, и это связано с делом Негрейры. Это неприемлемо.

Есть судебные иски и против журналистов», – сказал президент «Барселоны» .

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей . Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Мадридский клуб выступает в этом процессе частным обвинителем.