Лапорта о вмешательстве «Реала» в дело Негрейры: «Это неприемлемо. Отношения у нас плохие»
В «Барселоне» рассказали, почему у клуба испортились отношения с «Реалом».
«Отношения с «Реалом» плохие, и это связано с делом Негрейры. Это неприемлемо.
Есть судебные иски и против журналистов», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
Мадридский клуб выступает в этом процессе частным обвинителем.
Испортилась Барса , гниет из нутри прямо с верхушек
Ок, мелькает где-то про филькины грамоты, какие-то отчёты по судьям, особенностям их судейства
Но почему тогда выплаты прекратились аккурат с уходом Негрейры с должности?)) он разом забыл, кто из судей кем является? Или всё-таки важна была его должность и влияние))
Лапорта балабол редкостный, абсолютно по всем фронтам популист и мошенник
Если Перес возглавлял ту коалицию, то потому, что самый влиятельный из них. Но, ответственность с Барсы скидывать не нужно в этом вопросе. Аргумент ни к месту вообще.
Опять пытаешься что-то тут раздуть на ровном месте.
Ну нечего раздувать, ничего не доказали, никого не засудили, никак это не влияло на спортивные результаты. Примите уже это и успокойтесь, что вы лезете в чужой огород.
Никакой яхты нет, если ты считаешь, что за 7 миллионов можно купить океанскую яхту стоимостью в 7 миллиардов. значит, ты ...
Особые сомнения в адекватности лично у меня вызывают те, кто искажает имена клубов и футболистов, это прям отдельная каста болельщиков, которые как правило являются твердолобыми сектантами, которые часто не знают матчасть и пишут исключительно гадости про других.