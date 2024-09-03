Лапорта о вмешательстве «Реала» в дело Негрейры: «Это неприемлемо. Отношения у нас плохие»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

В «Барселоне» рассказали, почему у клуба испортились отношения с «Реалом».

«Отношения с «Реалом» плохие, и это связано с делом Негрейры. Это неприемлемо.

Есть судебные иски и против журналистов», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Мадридский клуб выступает в этом процессе частным обвинителем. 

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37 комментариев
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У этого клуба всегда все виноваты , только не они и 90% болельщиков у них такие же .
Испортилась Барса , гниет из нутри прямо с верхушек
+55
-17
+38
Платили они, а виноват реал. Норм подход!
+49
-17
+32
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Если ты чиновник, купил яхту и не можешь прояснить происхождение денег, то обижайся сколько хочешь ;)
+34
-3
+31
Ответ shellnikolai
Ммм то есть когда судьи косячат и иногда жёстко, их не наказаывают, не штрафуют никаких санкций в их сторону нет и это тип норм? они неприкасаемые? нет уж пусть отдуваются всё правильно. а то распустили
Судьи тоже люди, а людям свойственно ошибаться. А клубное тв Реала делают судей виноватыми во всех играх, в которых не добирают очки. Да даже в выигранных матчах умудряются облить судью всеми помоями мира.
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Да ладно? Всегда думал что Реал и Барса друзья крепкие. )
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Ответ roni20
У этого клуба всегда все виноваты , только не они и 90% болельщиков у них такие же . Испортилась Барса , гниет из нутри прямо с верхушек
Самое смешное, что при километрах речей, какие все кругом плохие, Лапорта так и не может сказать, зачем платили-то)) только орет "это не подкуп, это не влияло на результат"
Ок, мелькает где-то про филькины грамоты, какие-то отчёты по судьям, особенностям их судейства
Но почему тогда выплаты прекратились аккурат с уходом Негрейры с должности?)) он разом забыл, кто из судей кем является? Или всё-таки важна была его должность и влияние))

Лапорта балабол редкостный, абсолютно по всем фронтам популист и мошенник
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+3
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Когда твой главный исторический соперник играет не по правилам, вполне логично поддерживать расследование подобных инцидентов. Это не просто покупка в магазине, как Вы пишете.
+2
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+2
Это все Негрейра унижал кашшая чакорывский проект 5-0,5-1,0-3, 0-4,0-4 и там ещё наберётся )) Негрейра засчитал голы из метровых офсайдов)) вардрид это главное мировое позорище и зло футбола
+17
-16
+1
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Ахах бедная Барселонка ее оклеветали ((
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Ответ Iamliam
Дело не в законе а в спортивной этике. Если твоего коллегу щемят по закону, ну не вмешивайся ты, пока тебя не вызовут. Эти же как стукари побежали и вмешались сами. Неправильно это чтоли.
Больше Лапорты бчк позорят только его болельщики...
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Ответ Madhamish
Самое удивительное, что Перес по пустякам прессует единственного союзника, который еще пока официально не вышел из Суперлиги. Похоже, маразм дедулю все-таки настиг.
Пустяки? Какой вой был бы в обратную сторону можно только представить.
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Ответ Madhamish
Там одно Клубное ТВ Реала уже наговорило достаточно, чтобы Реал не вылазил из суда по искам в клевете в любой вменяемой стране. Какой позор, прессовать судей перед матчами!!! Ни одна команда до такого не опускалась, ни в одном чемпионате!
Ммм то есть когда судьи косячат и иногда жёстко, их не наказаывают, не штрафуют никаких санкций в их сторону нет и это тип норм? они неприкасаемые? нет уж пусть отдуваются всё правильно. а то распустили
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Ответ G.H.O.S.T.
А, какие клубы были главными союзниками Реала в идее создания Суперлиги и не соскочили, а оставались таковыми даже под угрозами санкций? Если Перес возглавлял ту коалицию, то потому, что самый влиятельный из них. Но, ответственность с Барсы скидывать не нужно в этом вопросе. Аргумент ни к месту вообще.
Тогда тем более встремно нападать на своих в судах. Я тебе говорю, Перес делает что-то неадекватное. Иначе как можно там дружно отстаивать идею суперлиги с Барсой и в то же время выступать официальным обвинителем против нее в судах?
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Ответ Iamliam
Так можно про кого угодно написать. На мой взгляд это Реал гниет изнутри, пытаясь отодвинуть УЕФА со своей Суперлигой, нападая на Барсу, поддерживая деятельность идиотов на Реал ТВ.
А, какие клубы были главными союзниками Реала в идее создания Суперлиги и не соскочили, а оставались таковыми даже под угрозами санкций?
Если Перес возглавлял ту коалицию, то потому, что самый влиятельный из них. Но, ответственность с Барсы скидывать не нужно в этом вопросе. Аргумент ни к месту вообще.
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0
Ответ roni20
У этого клуба всегда все виноваты , только не они и 90% болельщиков у них такие же . Испортилась Барса , гниет из нутри прямо с верхушек
слышал что нибудь про клубное тв маргаринок?
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Ответ King_X
Самое смешное, что при километрах речей, какие все кругом плохие, Лапорта так и не может сказать, зачем платили-то)) только орет "это не подкуп, это не влияло на результат" Ок, мелькает где-то про филькины грамоты, какие-то отчёты по судьям, особенностям их судейства Но почему тогда выплаты прекратились аккурат с уходом Негрейры с должности?)) он разом забыл, кто из судей кем является? Или всё-таки важна была его должность и влияние)) Лапорта балабол редкостный, абсолютно по всем фронтам популист и мошенник
Ну судей действительно никто не подкупал это факт. Платили за отчеты по судьям, чтобы была инфа кто как судит, у кого какие скелеты, за создание судейского архива короче.

Опять пытаешься что-то тут раздуть на ровном месте.
Ну нечего раздувать, ничего не доказали, никого не засудили, никак это не влияло на спортивные результаты. Примите уже это и успокойтесь, что вы лезете в чужой огород.
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Ответ Pelerin
Если ты чиновник, купил яхту и не можешь прояснить происхождение денег, то обижайся сколько хочешь ;)
Левое передергивание, потому что чиновник подписывает антикоррупционное соглашение при вступлении на службу, Барселоне же никто не предписывал не пользоваться услугами официально открытого агентства. Какие бы они цифры не покупал у сына Негрейры меньше всего парит Барселону. где и как собрал сын Негрейры эти цифры, содержит армию скаутов или у папочки из компа взял. Это проблемы федерации футбола Испании, разрешать ли своим чиновником и их родственникам заниматься коммерческой деятельностью в футбольной отрасли или нет.
Никакой яхты нет, если ты считаешь, что за 7 миллионов можно купить океанскую яхту стоимостью в 7 миллиардов. значит, ты ...
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Ответ G.H.O.S.T.
Когда твой главный исторический соперник играет не по правилам, вполне логично поддерживать расследование подобных инцидентов. Это не просто покупка в магазине, как Вы пишете.
Играет не по правилам? А что он сделал не по правилам? До сих пор непонятно, какие правила нарушила Барселона этими платежами и нарушила ли вообще
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Ответ Pelerin
Больше Лапорты бчк позорят только его болельщики...
Это работает для всех неадекватных болельщиков всех клубов.
Особые сомнения в адекватности лично у меня вызывают те, кто искажает имена клубов и футболистов, это прям отдельная каста болельщиков, которые как правило являются твердолобыми сектантами, которые часто не знают матчасть и пишут исключительно гадости про других.
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Ответ Отшельник86
Платили они, а виноват реал. Норм подход!
Реал в принципе не должен был в это вмешиваться, но они выступают официальными обвинителями по своей инициативе. Это неприемлимо.
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"Эти мадридцы позволили себе вмешаться в наши космическо-кармические отношения с Негрейрой", - недовольно пробурчал Лапорта.
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