Тебас о Винисиусе: «Он возглавляет борьбу с расизмом и должен контролировать себя. Если не будет, это помешает ему добиться успеха»

Хавьер Тебас высказался о поведении Винисиуса Жуниора и его борьбе с расизмом.

– Должен ли Винисиус Жуниор измениться?

– Он уже должен знать это. Это не только мое мнение, уверен, что ему много раз говорили и еще скажут. Такое поведение носит спорадический характер, любопытно, что оно не столь продолжительно.

Когда человек занят таким важным и благородным делом (речь о борьбе с расизмом – Спортс’‘), он должен заботиться о своем поведении еще больше, потому что когда ты не занимаешься таким делом, твое поведение в основном остается незамеченным.

Но когда кто-то возглавляет борьбу с расизмом , он должен пытаться контролировать себя, потому что это поможет ему добиться успеха в его начинании. Если он не будет себя контролировать, это ему не поможет, – сказал глава Ла Лиги Тебас .

Глава Ла Лиги Тебас: «На Винисиуса нападали бы даже при подобающем поведении, ведь он лидер борьбы с расизмом. Раньше скандировали «Месси – слабоумный», сейчас такого нет»