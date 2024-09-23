Тебас о Винисиусе: «Он возглавляет борьбу с расизмом и должен контролировать себя. Если не будет, это помешает ему добиться успеха»
– Должен ли Винисиус Жуниор измениться?
– Он уже должен знать это. Это не только мое мнение, уверен, что ему много раз говорили и еще скажут. Такое поведение носит спорадический характер, любопытно, что оно не столь продолжительно.
Когда человек занят таким важным и благородным делом (речь о борьбе с расизмом – Спортс’‘), он должен заботиться о своем поведении еще больше, потому что когда ты не занимаешься таким делом, твое поведение в основном остается незамеченным.
Но когда кто-то возглавляет борьбу с расизмом, он должен пытаться контролировать себя, потому что это поможет ему добиться успеха в его начинании. Если он не будет себя контролировать, это ему не поможет, – сказал глава Ла Лиги Тебас.
Глава Ла Лиги Тебас: «На Винисиуса нападали бы даже при подобающем поведении, ведь он лидер борьбы с расизмом. Раньше скандировали «Месси – слабоумный», сейчас такого нет»
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