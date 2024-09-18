Тебас о расизме в Ла Лиге: «Это единичные случаи, Испания не расистская страна. Ситуация с Винисиусом привела к катарсису. За 15 лет многое изменилось, но нужно прекратить такие инциденты»

Хавьер Тебас отметил прогресс Ла Лиги в борьбе с расизмом за последние годы.

«В ситуации с Винисиусом важно, что она привела к катарсису. Такое уже случалось с Иньяки Уильямсом в Барселоне, с Акапо в Кадисе... То, что происходит вокруг Винисиуса , больше обсуждается как публично, так и в частном порядке.

Ни Испания, ни футбол не являются расистскими – все это лишь отдельные случаи.

15 лет назад группы болельщиков позволяли себе подобные выкрики, а сейчас очень многие зрители готовы сотрудничать. Произошли значительные перемены.

Теперь остается следующий шаг, чтобы прекратить такие инциденты или свести к минимуму. В соцсетях это также должно быть наказуемо», – сказал президент Ла Лиги .