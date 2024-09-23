Хавьер Тебас высказался о расистском поведении фанатов на стадионах в Испании.

«Испания – не расистская страна, но здесь бывают расистские эпизоды. Мы должны положить им конец. Даже если бы Винисиус вел себя более подобающим образом, он все равно стал бы объектом нападок, потому что он лидер борьбы с расизмом.

Мы не хотим слышать на стадионах оскорбления. Много лет назад они [болельщики] скандировали: «Этот португалец, какой же он сукин сын», «Месси – слабоумный», «На хер Испанию», «На хер Каталонию»... Сейчас скандирований нет, а если и есть, то их осуждают.

Еще один факт – после инцидента с Винисиусом в Валенсии зрители стали сотрудничать намного чаще, чем раньше. Прежде такого не было. Даже если в Испании нет расизма, такое поведение имеет место, и мы должны участвовать в кампаниях [против него]», – сказал президент Ла Лиги .