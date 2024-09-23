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  • Глава Ла Лиги Тебас: «На Винисиуса нападали бы даже при подобающем поведении, ведь он лидер борьбы с расизмом. Раньше скандировали «Месси – слабоумный», сейчас такого нет»
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Глава Ла Лиги Тебас: «На Винисиуса нападали бы даже при подобающем поведении, ведь он лидер борьбы с расизмом. Раньше скандировали «Месси – слабоумный», сейчас такого нет»

Хавьер Тебас высказался о расистском поведении фанатов на стадионах в Испании.

«Испания – не расистская страна, но здесь бывают расистские эпизоды. Мы должны положить им конец. Даже если бы Винисиус вел себя более подобающим образом, он все равно стал бы объектом нападок, потому что он лидер борьбы с расизмом.

Мы не хотим слышать на стадионах оскорбления. Много лет назад они [болельщики] скандировали: «Этот португалец, какой же он сукин сын», «Месси – слабоумный», «На хер Испанию», «На хер Каталонию»... Сейчас скандирований нет, а если и есть, то их осуждают.

Еще один факт – после инцидента с Винисиусом в Валенсии зрители стали сотрудничать намного чаще, чем раньше. Прежде такого не было. Даже если в Испании нет расизма, такое поведение имеет место, и мы должны участвовать в кампаниях [против него]», – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
болельщики
Хавьер Тебас
logoВинисиус Жуниор
брань
дискриминация
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