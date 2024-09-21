Тебас о Винисиусе: «Он лидер в борьбе с расизмом. Мы следим за ним во всех матчах и подаем жалобы, когда его оскорбляют. Испания и Ла Лига не расистские»
Хавьер Тебас назвал Винисиуса Жуниора лидером в борьбе с расизмом Ла Лиге.
«Он правильно делает, что возглавляет борьбу с расизмом. Он говорит, что Испания не является расистской страной. Но он также сказал, что если случаи расизма будут продолжаться, то нельзя проводить чемпионат мира 2030 года. С этим я не согласен.
Он лидер в борьбе с расизмом, хотя Испания и футбол не являются расистскими. В Валенсии уже есть прогресс. Теперь люди указывают на тех, кто совершает расистские жесты.
Мы следим за Винисиусом во всех матчах и подаем жалобы, когда его оскорбляют. Мы устранили множество оскорблений с трибун. Мы должны сделать футбол семейной и развлекательной средой», – сказал президент Ла Лиги в эфире The Wild Project.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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