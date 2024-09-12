Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус обязательно выиграет «Золотой мяч» – если не в этом году, то в следующем. Ему проще это сделать, чем Карвахалю»
Хавьер Тебас оценил шансы Винисиуса Жуниора на «Золотой мяч».
– Винисиус заслуживает «Золотой мяч»?
– Да. Он выдающийся игрок. Если он не выиграет в этом году, то будет в шаге от этого. И если не в этом, то в следующем году. Он обязательно получит его когда-нибудь.
Посмотрим правде в глаза, Карвахалю получить «Золотой мяч» сложнее, чем Винисиусу. Я уже давно говорю, что он звезда, – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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