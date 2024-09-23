41-летний Браво готов возобновить карьеру ради «Барсы», потерявшей тер Стегена: «Если позовут, я буду готов»
Экс-голкипер каталонцев готов вернуться в клуб, чтобы заменить травмированного Марка-Андре тер Стегена. Немец порвал связку на правом колене в первом тайме матча с «Вильярреалом» (5:1) в Ла Лиге. Ожидается, что основной вратарь «Барселоны» пропустит от 7 до 9 месяцев.
«Если «Барселона» позовет меня, я буду готов», – заявил Браво.
41-летний голкипер объявил о завершении игровой карьеры в конце августа по окончания контракта с «Бетисом». В прошедшем сезоне вратарь провел за клуб 14 матчей во всех турнирах. Он также принял участие в Кубке Америке в составе сборной Чили. Напомним, Браво перешел в «Барселону» летом 2014 года из «Реал Сосьедад». В 2017 году он ушел в «Манчестер Сити».
Подробная статистика чилийца доступна по ссылке.
Тер Стеген пропустит остаток сезона после операции. Вратарь «Барсы» порвал связку колена в матче с «Вильярреалом»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий