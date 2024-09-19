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  • «Почему «Зенит» – позор российского футбола? Потому что богатый или иностранцев много? Надо культурно себя вести». Пономарев о штрафе ЦСКА за скандирования фанатов
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«Почему «Зенит» – позор российского футбола? Потому что богатый или иностранцев много? Надо культурно себя вести». Пономарев о штрафе ЦСКА за скандирования фанатов

Владимир Пономарев назвал справедливым штраф ЦСКА за кричалку фанатов о «Зените».

Сегодня КДК РФС оштрафовал московский клуб на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиков «Зенит» – позор российского футбола» на матче 8-го тура Мир РПЛ (0:1).

– Правильно поступили, что наказали. Можно было и больше, чем на 10 тысяч оштрафовать. Надо культурно себя вести.

Почему «Зенит» – позор российского футбола? Из-за того, что иностранцев много? Или потому что богатый такой? Ну, так в другом месте надо об этом говорить, не надо среди болельщиков распространять.

– В итоге наказывают клуб.

– Ну, значит, надо работать со своими болельщиками. Вызывать того, кто за них отвечает, разговаривать, – сказал бывший игрок ЦСКА.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: &laquo;ВсеПроСпорт&raquo;
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
КДК РФС
Владимир Алексеевич Пономарев
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