Ткачук про «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных никогда не любят. Пускай попробуют опередить. Что, у «Спартака» и «Динамо» слабее состав?»
Денис Ткачук объяснил, почему фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола».
– Вы говорили про «Зенит»: «Частичка моей жизни осталась в Петербурге. Мне нравится этот клуб. Я всегда, когда смотрю, болею за него». Вам, наверное, обидно слышать, когда сейчас кричат: «Зенит» – позор российского футбола»?
– Если честно, я не слышал, чтобы такое кричали. Всем не нравится, когда команда побеждает из года в год. Сильных никогда не любят.
– Устали от «Зенита»?
– Пускай попробуют опередить. Что, у «Спартака» слабее состав? Или, допустим, у «Динамо»? В прошлом сезоне, если бы им чуть-чуть повезло, они могли стать чемпионами, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Ткачук, играющий за «Тюмень» в Первой лиге.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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