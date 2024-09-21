Ткачук про «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных никогда не любят. Пускай попробуют опередить. Что, у «Спартака» и «Динамо» слабее состав?»

Денис Ткачук объяснил, почему фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола».

– Вы говорили про «Зенит»: «Частичка моей жизни осталась в Петербурге. Мне нравится этот клуб. Я всегда, когда смотрю, болею за него». Вам, наверное, обидно слышать, когда сейчас кричат: «Зенит» – позор российского футбола»?

– Если честно, я не слышал, чтобы такое кричали. Всем не нравится, когда команда побеждает из года в год. Сильных никогда не любят.

– Устали от «Зенита»?

– Пускай попробуют опередить. Что, у «Спартака » слабее состав? Или, допустим, у «Динамо »? В прошлом сезоне, если бы им чуть-чуть повезло, они могли стать чемпионами, – сказал бывший полузащитник «Зенита » Ткачук , играющий за «Тюмень » в Первой лиге .

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?