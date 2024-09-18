Ламин Ямаль получил 2 этих имени в честь людей, приютивших его родителей, когда у них не было денег на аренду жилья (Сике Родригес)

Ламин Ямаль получил 2 своих имени в честь людей, помогавших его родителям.

Журналист SER Catalunya Сике Родригес рассказал историю о том, как 17-летний игрок «Барселоны» получил два имени.

Его полное имя – Ламин (по-арабски – «честный») Ямаль (по-арабски – «красивый») Насрауи (фамилия отца) Эбана (фамилия матери).

Когда родители футболиста (Мунир Насрауи и Шейла Эбана) начали встречаться, то не располагали средствами, чтобы заплатить за аренду жилья. Их приютили люди, которых звали Ламин и Ямаль.

«Они не могли платить за квартиру, потому что у них не было денег. И Мунир пообещал им, что если однажды в его семье родится ребенок, он назовет его в их честь», – сказал Родригес.

В текущем сезоне Ла Лиги победитель Евро-2024 в составе сборной Испании провел 5 матчей за каталонский клуб и набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».