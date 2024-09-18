Ямаль сделал вид, что курит, на поле и скамейке «Барсы». Что это было?

Уже нарвался на критику.

Ламин Ямаль – один из главных героев старта сезона: уже 3+4 в пяти турах, на выходных за семь минут положил дубль «Жироне» (4:1). А во время и после матча 17-летний вингер «Барселоны» показал, что он не только в огне, но еще и в дыму.

Затянулся перед Левандовским, а затем дал прикурить Форту

Ямаля заменили в самой концовке. Когда он сел на скамейку запасных, его обнял и подбодрил Роберт Левандовски. В ответ Ламин показал рукой на поле, что-то сказал и сделал вид, что затянулся. Левандовски и сидящий рядом Дани Ольмо рассмеялись.

Уже после матча Ямаль подошел к Эктору Форту – и повторил жест.

А затем еще и поделился с Фортом.

Эктор ненамного старше Ламина – ему только в августе исполнилось 18 лет.

Похоже, это Ямаль шутил над Фортом

Sport.es пишет, что на скамейке запасных Ямаль и Левандовски обсуждали игру Форта. Ранее в игре уже был эпизод, когда поляк разочаровался тем, что Эктор не дал ему пас, а пробил сам из менее выгодной позиции.

Видимо, в этот момент они увидели что-то еще в исполнении Форта. И Ямаль пошутил над Эктором.

В Испании шутку заценили не все

Особенно жест не понравился Полю Тенорио – журналисту Marca и Real Madrid TV, у которого больше 60 тысяч читателей в соцсети X. Он посвятил теме несколько твитов, призвав Ла Лигу и «Барселону» принять меры. И уточнив, что кумир испанцев Ямаль делает так «на глазах у миллионов зрителей»: «Ваши налоги на здравоохранение смываются в унитаз. Нет и малейшего упрека. Страна безмозглых».

В Испании уже много лет ужесточается антитабачное законодательство. С 2011 года запрещено курить в ресторанах, барах, гостиницах и других общественных заведениях. В планах – полный запрет курения на пляжах. С января 2024-го в стране запретили продажу ароматизированных электронных сигарет.

Кстати, недавно в футболе уже было празднование гола с имитацией курения. В нем поучаствовал Джереми Фримпонг из «Байера».

С таким Ямалем «Барса» идеальна: теперь уложил «Жирону» дублем за 7 минут. Уже 3+4 за 5 матчей!

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos