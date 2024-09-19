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  • У Ямаля 6 голов и 13 ассистов в 21 матче с начала мая. Сегодня 17-летний вингер забил «Монако»
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У Ямаля 6 голов и 13 ассистов в 21 матче с начала мая. Сегодня 17-летний вингер забил «Монако»

Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.

На 28-й минуте игры Лиги чемпионов вингер «Барселоны» сместился с правого края по направлению к центру и нанес удар в нижний угол ворот «Монако» с линии штрафной площади – 1:1.

Начиная с 4 мая на счету Ямаля 6 голов и 13 результативных передач в составе «блауграны» и сборной Испании. 15 сентября 17-летний футболист сделал дубль в игре против «Жироны» (4:1) в Ла Лиге.

Подробно со статистикой Ламина можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoМонако
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛамин Ямаль
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