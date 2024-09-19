У Ямаля 6 голов и 13 ассистов в 21 матче с начала мая. Сегодня 17-летний вингер забил «Монако»

Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.

На 28-й минуте игры Лиги чемпионов вингер «Барселоны» сместился с правого края по направлению к центру и нанес удар в нижний угол ворот «Монако » с линии штрафной площади – 1:1.

Начиная с 4 мая на счету Ямаля 6 голов и 13 результативных передач в составе «блауграны» и сборной Испании . 15 сентября 17-летний футболист сделал дубль в игре против «Жироны» (4:1) в Ла Лиге .

Подробно со статистикой Ламина можно ознакомиться здесь .