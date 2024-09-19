У Ямаля 6 голов и 13 ассистов в 21 матче с начала мая. Сегодня 17-летний вингер забил «Монако»
Ламин Ямаль забил во втором матче подряд.
На 28-й минуте игры Лиги чемпионов вингер «Барселоны» сместился с правого края по направлению к центру и нанес удар в нижний угол ворот «Монако» с линии штрафной площади – 1:1.
Начиная с 4 мая на счету Ямаля 6 голов и 13 результативных передач в составе «блауграны» и сборной Испании. 15 сентября 17-летний футболист сделал дубль в игре против «Жироны» (4:1) в Ла Лиге.
Подробно со статистикой Ламина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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