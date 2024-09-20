Ямаль побил рекорд ЛЧ по матчам в возрасте не старше 17 лет. Лишь Фати был моложе, когда забивал в турнире

Ламин Ямаль стал рекордсменом по числу матчей в Лиге чемпионов до 18-летия.

Сегодня вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч с «Монако » и отметился голом на 28-й минуте.

Ямаль сыграл свой 11-й матч в Лиге чемпионов и стал абсолютным рекордсменом по числу матчей в турнире в возрасте до 17 лет включительно. Ламин обошел Джуда Беллингема , Юри Тилеманса и Уоррена Заира-Эмери (все – по 10).

Кроме того, в возрасте 17 лет 68 дней Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежит Ансу Фати, забившему за «Барселону» в ЛЧ в 17 лет 40 дней.