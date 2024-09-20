Ямаль побил рекорд ЛЧ по матчам в возрасте не старше 17 лет. Лишь Фати был моложе, когда забивал в турнире
Ламин Ямаль стал рекордсменом по числу матчей в Лиге чемпионов до 18-летия.
Сегодня вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч с «Монако» и отметился голом на 28-й минуте.
Ямаль сыграл свой 11-й матч в Лиге чемпионов и стал абсолютным рекордсменом по числу матчей в турнире в возрасте до 17 лет включительно. Ламин обошел Джуда Беллингема, Юри Тилеманса и Уоррена Заира-Эмери (все – по 10).
Кроме того, в возрасте 17 лет 68 дней Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежит Ансу Фати, забившему за «Барселону» в ЛЧ в 17 лет 40 дней.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости