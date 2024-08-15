Отца Ямаля трижды ударили ножом, его состояние стабильное. Мужчину облили водой с балкона, ночью на него напали на парковке
Отец Ламина Ямаля получил три удара ножом.
Мунир Насрауи, отец футболиста «Барселоны», по-прежнему находится в больнице после того, как получил три ножевых ранения в среду вечером на парковке в городе Матаро.
Состояние мужчины оценивается как стабильное, его жизнь вне опасности. Нож после одного из ударов едва не задел легкое, однако операция не потребовалась.
Отмечается, что во время прогулки Насрауи с балкона облили водой. Из-за этого началась небольшая ссора, вынудившая вмешаться муниципальную полицию.
Ночью три человека подкараулили и нанесли ножевые ранения Муниру на парковке.
Свидетели описали нападавших, и их профили совпали с теми, кто участвовал в первом инциденте с отцом футболиста.
Трое мужчин были арестованы и находятся в полицейском участке Матаро по обвинению в покушении на убийство. Также был арестован еще один причастный к нападению.