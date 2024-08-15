Отца Ямаля трижды ударили ножом, его состояние стабильное. Мужчину облили водой с балкона, ночью на него напали на парковке

Теги Барселона Ла Лига происшествия Ламин Ямаль Футбол

Отец Ламина Ямаля получил три удара ножом.

Мунир Насрауи, отец футболиста «Барселоны», по-прежнему находится в больнице после того, как получил три ножевых ранения в среду вечером на парковке в городе Матаро.

Состояние мужчины оценивается как стабильное, его жизнь вне опасности. Нож после одного из ударов едва не задел легкое, однако операция не потребовалась.

Отмечается, что во время прогулки Насрауи с балкона облили водой. Из-за этого началась небольшая ссора, вынудившая вмешаться муниципальную полицию.

Ночью три человека подкараулили и нанесли ножевые ранения Муниру на парковке.

Свидетели описали нападавших, и их профили совпали с теми, кто участвовал в первом инциденте с отцом футболиста.

Трое мужчин были арестованы и находятся в полицейском участке Матаро по обвинению в покушении на убийство. Также был арестован еще один причастный к нападению.

38 комментариев
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Ответ Vovker
Странно, в Европе же нет насилия и преступности по утверждениям либералов. Все люди там ходят с добрыми лицами, кругом царят благорастворение и цивилизованность. Не то, что наш Мордор. Новость наверное фейк кремлёвский. Не могут же все эти люди нам постоянно врать об этом, правда?
Да кто такое утверждает?)) Сам выдумал, сам опроверг))
+32
-4
+28
Разборка марокканская.
+26
-4
+22
Мигрантские разборки
+12
-1
+11
Ответ sbfgnm7pfx
Да кто такое утверждает?)) Сам выдумал, сам опроверг))
Один знаменитый на спортс эстонец как минимум
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+6
Ответ Vovker
Странно, в Европе же нет насилия и преступности по утверждениям либералов. Все люди там ходят с добрыми лицами, кругом царят благорастворение и цивилизованность. Не то, что наш Мордор. Новость наверное фейк кремлёвский. Не могут же все эти люди нам постоянно врать об этом, правда?
Я , конечно, не слежу за либералами и их утверждениями, в отличае от вас. Поэтому можно получить от вас хоть одну ссылочку, хоть на одного либерала, который утверждает, что в Европе нет насилия.
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Ответ Костя Паркер
Комментарий удален модератором
а что там вкратце?
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Ответ Some Puerto Rican Guy
Да, в Испании очень безопасно, как Кроос и говорил нам.
Сейчас бы по 1 эпизоду судить, максимально глупый комментарий.
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Ответ Капибарбер
Катц
Давай на звание 🐓: ссылку на фразу в Европе нет насилия
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Ответ Vovker
Как же вы все время любите делать вид, что ничего такого не утверждаете, когда какие-то факты не бьются с вашей парадигмой)
Хоть одну цитату либера приводи или ты 🐓
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Ответ Aleksandr Alferov
Это Европа
Это жизнь
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Ответ Aleksandr Alferov
Это Европа
Пустослов
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Ответ Barsenoga
Мадридское глорье не иначе изподтишка бьет когда я был помладьше мог от троих сливочных с ножами отбится и еще навалять им.
Пхахахахаха
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Ответ Barsenoga
Мадридское глорье не иначе изподтишка бьет когда я был помладьше мог от троих сливочных с ножами отбится и еще навалять им.
Ты только в штаны себе можешь навалять
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Ответ Евгения Тиунова
Слушать слова человека, который живёт в элитном районе
Так он с Германией сравнивал и рассказывал, что в Германии свою дочь одну вечером на улицу ни за что не отпустил бы, а в Испании изи. И папаша Ямаля явно не где-то в гетто ошивается.
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Ответ Vovker
Как же вы все время любите делать вид, что ничего такого не утверждаете, когда какие-то факты не бьются с вашей парадигмой)
Гляньте ради любопытства рейтинг стран по уровню умышленных убийств за год на 100 тысяч человек, сравните в нем страны западной и восточной Европы, включая Россию. Где уровень выше и во сколько раз? А потом вернитесь сюда с числами и расскажите всем насколько у них больше убийств, чем у нас. Ну или наоборот. Боюсь вас с такой информацией придётся зачислить в ряды либералов
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Ответ JENNINGS
Что вообще происходит? Что за окошко в 90-е открылось там?
Барса, достаточно криминальный город
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Ответ JENNINGS
Что вообще происходит? Что за окошко в 90-е открылось там?
Окошко в 90е там открылось с бесконтрольной миграцией. Так что это сейчас там норма
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Не, мы тоже в детстве водой с балконов поливали, но чтоб ножами добивать - это уже перебор, конечно👹
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Матаро...это же из Мориал Комбата
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Эти меренги всё никак не угомонятся. Сами не могут воспитать Голден Боев и золотомячистов, начали другим мешать
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Комментарий удален пользователем
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