«К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине 🇵🇸». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа
Хаким Зиеш раскритиковал Израиль за поведение солдат в секторе Газа.
«Давайте проясним одну вещь: к черту Израиль и все страны, которые поддерживают такое поведение. Свободу Палестине 🇵🇸», – написал полузащитник «Галатасарая» и сборной Марокко.
Так Зиеш отреагировал на кадры Al Jazeera, на которых израильские солдаты в Кабатии, в секторе Газа, скидывают с крыши жилых домов тела палестинцев.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 40 000 палестинцев.
Изображение: instagram.com/stories/hziyech
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Хакима Зиеша
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