Палестина предложила ФИФА ввести санкции против израильских команд «в связи с нарушениями международного права в ходе оккупации»
Палестинская футбольная ассоциация просит ввести санкции в отношении Израиля.
Футбольный орган страны к 74-му конгрессу ФИФА подготовил письмо с предложениями, касающимися израильских команд.
«1. Ввести соответствующие санкции, с немедленным вступлением в силу, против израильских команд, включая национальные и клубные команды, в связи с нарушениями международного права, совершенными в ходе израильской оккупации в Палестине, особенно в Газе.
2. Без дальнейшего промедления рассмотреть вопрос о нарушении Израильской футбольной ассоциацией устава ФИФА, выражающемся в том, что она продолжает включать футбольные команды, расположенные на территории другой ассоциации (Палестины), в свою национальную лигу.
3. Обратить внимание на неспособность Израильской футбольной ассоциации принять решительные меры против дискриминации и расизма в районах, находящихся под ее юрисдикцией», – сказано в документе.
Также Палестинская футбольная ассоциация в письме описывает причиненный инфраструктуре ущерб, указывает на то, что как минимум один израильский клуб открыто отказывается подписывать арабов, сообщает о поддерживающих «геноцид в Газе» публикациях в соцсетях израильских футбольных команд и структур.
Журналист Нима Рудсари, опубликовавший документ, отмечает, что на данный момент письма в поддержку этой инициативы прислали шесть футбольных ассоциаций: Алжира, Ливана, Сирии, Иордании, Йемена и Ирака.
А сколько палестинских клубов отказываются подписывать евреев? :)))
Но несправедливое отношение к российским спортсменам, не означает что надо тоже самое применять к израильским. Это с России надо снимать бан, а не накладывать на Израиль.
Сложить оружие хамас тоже не призывают.
Прекратить убийства и терракты тоже.
Зато Израиль всем все должен, особенно перестать защищать своих граждан и реагировать на их уничтожение в самой кровавой трагедии со временем холокоста.
И это всё при ювелирной работе израильской армии, соблюдения всех мыслимых гуманитарные норм и минимальные потерях среди тех, кто якобы точно точно не имеет отношения к террористам...
Классика кароче.
А отстраним российских детей
На очереди КНДР , Иран ,’Вануату ...Дюков , ау ...( хотя кореша новоизбранного ) Ротенберги , Ролдугины, Кириенки итд +
Слинявший ,,Мойше Израилевич " могут встать в фронду к генеральному директору ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. Президенту петербургского футбольного клуба «Зенит» ...
Никак.