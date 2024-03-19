Палестина предложила ФИФА ввести санкции против израильских команд «в связи с нарушениями международного права в ходе оккупации»

Палестинская футбольная ассоциация просит ввести санкции в отношении Израиля.

Футбольный орган страны к 74-му конгрессу подготовил письмо с предложениями, касающимися израильских команд.

«1. Ввести соответствующие санкции, с немедленным вступлением в силу, против израильских команд, включая национальные и клубные команды, в связи с нарушениями международного права, совершенными в ходе израильской оккупации в Палестине, особенно в Газе.

2. Без дальнейшего промедления рассмотреть вопрос о нарушении Израильской футбольной ассоциацией устава ФИФА, выражающемся в том, что она продолжает включать футбольные команды, расположенные на территории другой ассоциации (Палестины), в свою национальную лигу.

3. Обратить внимание на неспособность Израильской футбольной ассоциации принять решительные меры против дискриминации и расизма в районах, находящихся под ее юрисдикцией», – сказано в документе.

Также Палестинская футбольная ассоциация в письме описывает причиненный инфраструктуре ущерб, указывает на то, что как минимум один израильский клуб открыто отказывается подписывать арабов, сообщает о поддерживающих «геноцид в Газе» публикациях в соцсетях израильских футбольных команд и структур.

Журналист Нима Рудсари, опубликовавший документ, отмечает, что на данный момент письма в поддержку этой инициативы прислали шесть футбольных ассоциаций: Алжира, Ливана, Сирии, Иордании, Йемена и Ирака.