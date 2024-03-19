Палестина предложила ФИФА ввести санкции против израильских команд «в связи с нарушениями международного права в ходе оккупации»

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Федерация футбола Израиля Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Палестинская футбольная ассоциация просит ввести санкции в отношении Израиля.

Футбольный орган страны к 74-му конгрессу ФИФА подготовил письмо с предложениями, касающимися израильских команд.

«1. Ввести соответствующие санкции, с немедленным вступлением в силу, против израильских команд, включая национальные и клубные команды, в связи с нарушениями международного права, совершенными в ходе израильской оккупации в Палестине, особенно в Газе.

2. Без дальнейшего промедления рассмотреть вопрос о нарушении Израильской футбольной ассоциацией устава ФИФА, выражающемся в том, что она продолжает включать футбольные команды, расположенные на территории другой ассоциации (Палестины), в свою национальную лигу.

3. Обратить внимание на неспособность Израильской футбольной ассоциации принять решительные меры против дискриминации и расизма в районах, находящихся под ее юрисдикцией», – сказано в документе.

Также Палестинская футбольная ассоциация в письме описывает причиненный инфраструктуре ущерб, указывает на то, что как минимум один израильский клуб открыто отказывается подписывать арабов, сообщает о поддерживающих «геноцид в Газе» публикациях в соцсетях израильских футбольных команд и структур.

Журналист Нима Рудсари, опубликовавший документ, отмечает, что на данный момент письма в поддержку этой инициативы прислали шесть футбольных ассоциаций: Алжира, Ливана, Сирии, Иордании, Йемена и Ирака.

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133 комментария
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ООН не ведёт санкции, они действуют в интересах одной страны и это Штаты.
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«вы не понимаете ,это другое» ответили ФИФА
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«это другое»
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Если санкции до сих пор не ввели, то значит и не введут. Израиль в оси "правильных стран" и потому может делать ВСЁ как посчитает нужным. Писать то конечно пусть пишут, но всё очевидно настолько что никуда тут не деться.
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Ответ заблокированному пользователю
А за 7 октября палестинцев исключать не нужно? Всё время арабы забывают важные вещи
Официальные палестинские власти непричастны к 7 октября, это было делом рук Хамаса, к которому они в целом враждебны. Конечно, эту атаку они скорее одобрили, чем осудили, но тем не менее...
+45
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+37
Ответ Pigmalion
И как санкции против команд Израиля помогут Палестине?
а как санкции против команд России помогают Украине?
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Что-то долго ждали. Сразу санкции вводят только против России.
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Арабы , вы что, это другое !
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+11
Развалить надо всю эту ФИФУ к чертям собачьим
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"один израильский клуб открыто отказывается подписывать арабов"

А сколько палестинских клубов отказываются подписывать евреев? :)))
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Чет к Палестине никто не ввел санкции на кубке Азии за нападение на музыкальный фестиваль!
+31
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+8
Ответ Daniel Morales
ООН не ведёт санкции, они действуют в интересах одной страны и это Штаты.
Новость не читал, но ООН осуждаю..
+15
-8
+7
Ответ Станислав Л
а как санкции против команд России помогают Украине?
Никак, это глупость, которой нет оправдания.
+7
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+6
А как там с международным правом в ходе резни на музыкальном фестивале? А при захвате заложников?
+12
-6
+6
Украину, Палестину, Израиль и ещё десятки стран баньте которые в состоянии войны.
+9
-3
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Ответ lirdrin
любопытно. Тогда против Палестины также должны быть введены санкции за нарушение всех возможных норм международного права в ходе теракт 7 октября, совершенного "правящей партией", и удержание заложников. Или это другое? 🤔
А против какой собственно «Палестины» вы планируете вводить санкции, если даже ее не признаёте официально?
+7
-1
+6
Ответ Пробивной вратарь
Комментарий скрыт
а есть ли в этом мире хоть одна контора или человек, не работающие на Путина и Россию?
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
Никак, это глупость, которой нет оправдания.
ну, санкции против России есть, а против Израиля нет - этому есть объяснение?
+5
0
+5
Ответ Станислав Л
ну, санкции против России есть, а против Израиля нет - этому есть объяснение?
Есть - лицемерие европейцев.
Но несправедливое отношение к российским спортсменам, не означает что надо тоже самое применять к израильским. Это с России надо снимать бан, а не накладывать на Израиль.
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+4
Ответ Menedreal
Так ты проверь на какую территорию по уставу ООН был совершен набег...... это же Реим основанный в 1949м сразу после Накбы, которая принадлежит Палестине и ее надо будет вернуть за что голосовало даже США когда то. Так что по уставу ООН это не нападение, а сопротивление оккупантам.
Сопротивление оккупантам на музыкальном фестивале? Ясно понятно. Ну принципе да, не военные же базы выбрать целями, там могут и убить
+7
-3
+4
Заложников освободить они не призывают.
Сложить оружие хамас тоже не призывают.
Прекратить убийства и терракты тоже.
Зато Израиль всем все должен, особенно перестать защищать своих граждан и реагировать на их уничтожение в самой кровавой трагедии со временем холокоста.
И это всё при ювелирной работе израильской армии, соблюдения всех мыслимых гуманитарные норм и минимальные потерях среди тех, кто якобы точно точно не имеет отношения к террористам...
Классика кароче.
+5
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+4
Израиль это не Россия
+4
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+3
Ответ заблокированному пользователю
А за 7 октября палестинцев исключать не нужно? Всё время арабы забывают важные вещи
а причем тут 7 октября, если оккупантами и по факту и по международному праву является израиль
+3
0
+3
Нет давайте лучше придумаем про допинг у российских спортсменов
А отстраним российских детей
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
По какому международному праву? Документы предоставь
израиль рекордсмен по числу нарушений резолюций ООН, более 60 раз нарушали
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+2
Ответ Vladizlove
Ну, как бы не Израиль напал на людей на фестивале, убив более тысячи мирных
Значит все остальное несчитово, главное, что напали не первые. Ну а мирные палестинцы…у фанатов настоящих цивилизованных стране они все равно не в ранге людей. Очень здорово и удобно) Уже забыл, сколько там даже по данным Израиля убитых мирных на одного террориста приходится)
+3
-1
+2
Палестину - на Игры Дружбы! Это братский народ, надо поддержать.
+3
-1
+2
..на данный момент письма в поддержку этой инициативы прислали шесть футбольных ассоциаций: Алжира, Ливана, Сирии, Иордании, Йемена и Ирака.
На очереди КНДР , Иран ,’Вануату ...Дюков , ау ...( хотя кореша новоизбранного ) Ротенберги , Ролдугины, Кириенки итд +
Слинявший ,,Мойше Израилевич " могут встать в фронду к генеральному директору ПАО «Газпром нефть» с 2008 года. Президенту петербургского футбольного клуба «Зенит» ...
+4
-2
+2
Ответ Pigmalion
И как санкции против команд Израиля помогут Палестине?
А как санкции против российских команд помогают Украине?
Никак.
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Та вы шо, это ж другое!
+3
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