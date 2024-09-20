Пеп о забастовке игроков: «Изменения должны исходить от них. Футбольный бизнес может существовать без владельцев, директоров и тренеров, но не без футболистов»
Пеп Гвардиола отреагировал на слова Родри о возможной забастовке футболистов.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании допустил, что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».
«Многие говорят об игроках, но если что-то должно измениться, то это должно исходить от футболистов.
Этот бизнес может существовать без владельцев, спортивных директоров и тренеров, но не без игроков. Во всем мире люди начинают говорить, посмотрим», – сказал тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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