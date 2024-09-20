«Штутгарт» проверил оборону «Реала», Пеп полюбил замены – и испугался контратак «Интера». Тактика ЛЧ

Мбаппе меняется ради «Реала».

В Лиге чемпионов сыграли первый тур. Мы разобрали отдельно самый статусный матч недели «Манчестер Сити» – «Интер» – но в дайджест все равно пролезли еще несколько заметок по этой игре.

Что еще было интересного?

Первый тайм против «Фейеноорда» – бенефис ультравингеров «Байера»

«Байер» уничтожил «Фейеноорд» (4:0), забив все четыре гола еще в первом тайме. Важно подчеркнуть: нидерландцы были не настолько плохи до перерыва – просто идеально подставились под мощь Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонга.

Хозяева играли слишком открыто, крайние защитники гостей Ганцко и Лотомба часто одновременно поднимались выше – и оставляли дыры. Пространством пользовались вингеры «Байера» (отказываемся называть их защитниками), которые сделали 3 из 4 голов.

Второй мяч «Байера» – мечта Бьелсы: магия ноулук-паса Бонифасе, прострел Фримпонга и завершение Гримальдо. Но особенно показателен третий гол: Джереми просто добежал по пустому флангу и навесил на Виртца.

В перерыве «Фейеноорд» отзеркалил соперника: вместо центрального полузащитника Зерруки вышел защитник Смал, команда перестроилась на тройку ЦЗ. И больше не пропускала.

Руслан Копылов

Тилеманс забил гол своей мечты. При чем тут тренер по стандартам?

«Астон Вилла» в первом туре уверенно обыграла «Янг Бойз» – 3:0 с двумя незасчитанными голами. Характер встречи перевернул первый мяч: открыв счет, команда Уная Эмери принялась наказывать соперника на пространстве – взламывать автобус больше не требовалось.

Решающий мяч – на счету Юри Тилеманса. Бельгиец – один из лучших полузащитников мира прямо сейчас. Был хорош и в Швейцарии, но гол – точно самый яркий его хайлайт. К нему Тилеманс шел буквально несколько лет.

Одна из любимых фишек Юри – открывания на границе штрафной во время угловых. Тренеры по стандартам любят расчищать под него пространство и выводить на удар. Чего не хватало все последние годы, так это удачи и реализации. Вот два однотипных эпизода: сначала за «Лестер» (осень-2022), потом за «Астон Виллу» (зима-2024). Оба раза Тилеманс попадал в перекладину:

Против «Янг Бойз» у бельгийца наконец-то получилось. Партнеры увели соперников к ближней штанге, Тилеманс принял передачу у дальней и пробил:

Очевидно, что стратегию разработал Остин Макфи – гениальный тренер «Астон Виллы» по стандартам. На старте сезона его идеи почему-то схватывают именно бельгийцы: Амаду Онана уже дважды отличился после угловых и штрафных и даже подбегал к Макфи отпраздновать один из мячей.

Голы-близнецы «Ливерпуля»: почему при Клоппе такое было невозможно?

«Ливерпуль» идеально отреагировал на быстрый пропущенный и уничтожил «Милан» (3:1) на «Сан-Сиро». Точка, в которой игра перевернулась, – изменения в прессинг-схеме гостей. Арне Слот перешел на более смелую и рискованную модель, в которой у защитников не оставалось подстраховки. «Милан» не нашел решения и перестал выходить со своей половины.

Преимущество гости реализовали через голы-близнецы со стандартов. Оба раза подачи шли во вратарскую. По данным The Athletic, стратегию разработали непосредственно в день игры: заметили, что Майк Меньян неохотно покидает линию и приказали игрокам подавать в сторону ворот.

Помимо локального успеха, голы иллюстрирует разницу в подходе к стандартам после смены тренера. В эпоху Клоппа «Ливерпуль» фанатично подавал не в сторону, а от ворот. Юрген объяснял, что такие подачи реже приводят к голам, зато чаще – к ударам. К таким розыгрышам частично подтолкнул прогресс левши Энди Робертсона: шотландец вообще не подавал угловые в первых сезонах, но потом начал брать дополнительные уроки и наконец-то прибавил.

При Слоте доминирует другая точка зрения – теперь «Ливерпуль» намного чаще подает в сторону ворот. Оценить изменения можно в сравнении. В последнем сезоне при Клоппе только 33% всех подач были сделаны в сторону ворот. При Слоте показатель вырос до 79%.

Этот пункт – не попытка рассудить, какой подход лучше. Во время предыдущего визита на «Сан-Сиро» (только не к «Милану», а к «Интеру») «Ливерпуль» забил подачей от ворот – как и хотел штаб Клоппа. Но такие голы, как во вторник, вероятно, были бы невозможны в эпоху Юргена. «Ливерпуль» меняется и в этом отношении.

«Сити» испугали контратаки «Интера». К ним подключались даже защитники!

По словам Пепа, главной проблемой «Сити» в матче с «Интером» (0:0) стали контратаки гостей. Даже строгая на критерии Opta засчитала гостям четыре удара в быстрых отрывах. Еще несколько раз гости не доводили атаку до завершения. Симоне Индзаги был в бешенстве у бровки – контратаки явно входили в его план победы.

После матча Пеп объяснял, чем были вызваны проблемы. Во-первых, потери в левой части поля, за которую отвечал КДБ. Пеп напрямую указал на потери бельгийца, которого пришлось менять в перерыве. Критикует так не первый раз – вот большой текст об их отношениях. Во-вторых, Гвардиола сделал акцент на контрпрессинге – команда слишком медленно реагировала на потери, за что «Интер» тоже наказывал.

Сюрприз, с которым «Сити» тоже не справился, – подход гостей к контратакам. Часто атакующую группу поддерживали защитники «Интера». В паре эпизодов в этом был замечен даже Янн Биссек, игравший в центре обороны:

Во втором тайме контратак у «Интера» стало намного меньше, но одна из редких привела к эпизоду-мему. Маттео Дармиан, поддерживая контратаку, решил повторить финт Гути – тоже вытянул на себя вратаря и отдавал партнеру пяткой, но слегка ошибся с траекторией:

Спустя несколько секунд показали беднягу Индзаги: тренер финт Дармина не оценил.

Пеп внезапно полюбил замены

Во втором матче подряд Гвардиола устраивает двойную перестановку в перерыве. В выходные сделал это против «Брентфорда» в АПЛ, сейчас – против «Интера» в Лиге чемпионов. После последнего матча пошутил, что это новая версия Пепа, который любит замены, а не держит стартовый состав до конца игры. Старая и правда недолюбливала перестановки: за весь прошлый сезон Гвардиола только один раз выкидывал подобный трюк.

С чем связаны изменения? Глобально – с манерой соперника. Выпуская Родри и Гвардиола на «Брентфорд», Пеп пытался сравняться с противником в физической мощи. Это помогло нейтрализовать стандарты и наконец-то прибавить в прессинге. Против «Интера» был другой резон. Вот как Пеп объяснял выход Фодена и Гюндогана:

«Интер» защищается по схеме 5-3-2. Когда мяч переводится на фланг, к нему смещаются пять их игроков. Отыграться с Родри в такой ситуации невозможно. Найти игрока между линиями – тоже. Они позволяют отдать только назад. Нам требовались игроки, которые хороши в ограниченных пространствах, которые могут принять там мяч даже под давлением. Рико, Фил и Гюндо – пожалуй, наши лучшие игроки в этом плане. Я решил, что выпущу их, уже спустя 35-40 минут».

Слава Палагин

Двойной Сэйв Райи – вау! Да-да, еще раз напоминаем

Давно не видел настолько наглого гадания, как в случае с Райей! Он убежал в другой угол сильно заранее, у Ретеги была куча времени покатить в другой, но на вратаря он не смотрел.

Кстати, из-за слишком раннего движения Райя перелетел мяч и поэтому отбил его как бы под себя, а не в сторону.

А дальше, конечно, хит. Не каждый кипер так резко сработал бы и подскочил на добивание. Некоторые бы доли секунды покайфовали от ощущения взятого пенальти.

Райя не выключился и показал гроссмейстерскую работу ногами – просто вау.

Глеб Чернявский (телеграм-канал )

Тотальный провал «Зальцбурга» Лейндерса против «Спарты». Но есть очень убедительная отмазка

«Спарта» уничтожила «РБ Зальцбург» со счетом 3:0. В матче был быстрый гол, поэтому рисунок встречи радикализировался и полностью свелся к попыткам «Зальцбурга» взломать автобус – 71% против 29% по владению.

С голами в первом тайме «Спарте» в значительной степени повезло. Оба пришли из безадресных, но очень удачных выносов, а вот в плане сдерживания соперника чехи выдали настоящий мастер-класс.

Ключевая причина атакующей импотенции «Зальцбурга» – предсказуемость и однофланговость. Почти вся активность в позиционных атаках сводилась к правому краю:

Дело в том, что слева у «Зальцбурга» кадровый мегакризис. По структуре ширину там должен давать левый защитник, а креативный Оскар Глух смещается в центр. Проблема: все сломались. На позицию есть два качественных варианта Алекса Терзич и Дауда Гиндо. Сразу после их травм на подмену привлекли полузащитника-универсала Маурица Кьергора. Но он тоже выбыл.

Результат: там стартовал 18-летний центральный защитник Мелльберг. В первом тайме этой зоны буквально не было на поле. В перерыве Лейндерс заменил его, а слева доигрывал правый защитник Амар Дедич. Получше, но он правша и не привык играть во всю бровку.

На фоне этих ужасов «Спарте» нужно было выключить всего одно направление. Они сделали это мастерски. Схема 5-2-3 органично переходила в 5-3-2. Выдающуюся работу проделал мастер двойных ролей при обороне Лукаш Гараслин – вы, вероятно, помните его по Евро, где он тоже запомнился невероятными объемами.

Замены Энрике помогли «ПСЖ» дожать «Жирону». Невеш – снова топ

Около 60 минут «Жирона» достойно сдерживала «Париж». В схеме 4-4-2 держали средний блок, ситуативно шли в давление, выдавали собственные отрезки владения. На этом этапе сформировалась вот такая карта передач «ПСЖ»:

Рисунок встречи изменился после порции замен на 63-й. Луис Энрике выпустил Ли Кан Ина, Дезире Дуэ и Жоау Невеша. После изменений «ПСЖ» довел владение до 77%, а счетчик ударов – до 12:0. «Жирона» вжалась, не показывала контригры, а хозяева начали создавать по-настоящему опасные шансы.

Наибольшее влияние оказал 19-летний Невеш. Он чаще остальных оказывался в роли разыгрывающего опорника (хотя была смена позиций) и больше всех получал мяч (48 действий – никто другой не сделал больше 35). Его передачи взвинтили темп. Вот пример паса, которых отчаянно не хватало до выхода португальца:

Кроме таких передач сквозь линии, Жоау отлично направлял атаки и даже делал своевременные рывки вперед. Соперник не выдерживал предложенный ритм. Гол казался вопросом времени.

«Юве» против ПСВ – тизер настоящего футбола Мотты

Механизмы умного владения Тиаго Мотты заработали в «Ювентусе», но пока только на одном фланге. В матче против ПСВ знакомые по «Болонье» принципы здорово помогали итальянцам в левой части поля. Ротации Андреа Камбьязо, Кенана Йылдыза и Тена Копмейнерса сводили соперников с ума.

Действовал принцип: двое заполняют ширину, а один помогает контролировать центр. Копмейнерс крайне показательным образом реагировал на смещения Камбьязо в опорную зону, но в отдельной атаке наполнение могло быть любым. Главное – соблюдение базового принципа. Все исполнители этой зоны отлично читали эпизоды и быстро уловили требования Мотты (Камбьязо вообще с ним работал ранее).

Атаки «Юве» выстраивались на этой стороне, а завершаться могли и справа, где яркую встречу провел Нико Гонсалес. Горизонтальные 2-7-2 Тиаго Мотты обретают очертания.

«Штутгарт» по-настоящему проверил оборону «Мадрида»

На старте сезоне у «Реала» проблемы с размещением звездных игроков в атаке – все слишком любят левый фланг и порой сталкиваются там, а не комбинируют, как хотелось бы. А вот анонсированного перед сезоном дисбаланса при обороне почти не возникало.

Команда весьма быстро садится в схему 4-4-2 или даже 4-5-1, если успевает опуститься Винисиус. Весьма быстро, но недостаточно быстро относительно игры «Штутгарта» в пас. Немцы регулярно ловили «Реал» на скорости оборонительного перехода. Вот такие ситуации возникали даже не в контратаках, а после розыгрышей «Штутгарта»:

Получается, этот недостаток «Мадрида» все-таки можно использовать, но это труднее, чем изначально казалось. Плюс в воротах все равно великолепный Тибо Куртуа.

Мбаппе меняется

93-я минута. Килиан Мбаппе ускоряется, чтобы помочь в отборе. В неочевидном эпизоде:

Да-да, мы против выводов по одному моменту. Но в данном случае это лишь отображение общего прогресса. Француз не прессинг-машина (пока), но за «Мадрид» готов пахать.

За время в «ПСЖ» вы не найдете ни одного такого момента. Уж точно не найдете в поздние сезоны. Даже если поставить специальную задачу искать таковой, игнорируя частоту.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Карвахаль не ЦЗ – яркое напоминание от «Штутгарта»

В прошлом дайджесте отмечали провал Рюдигера с «Сосьедадом». Он исправился в матче с «Штутгартом», даже забил победный гол, но проблемы в центре обороны все равно были. Гости проверили Дани Карвахаля, а он не справился с давлением.

Шаг с Дани в центре, конечно, вынужденный: Эдер Милитао измотан, Хесус Вальехо только приступил к тренировкам. Орельен Тчуамени необходим в опорной зоне, там просто некем его подменить. Карвахаль знает позицию, обычно справляется и готов прикрыть.

«Штутгарт» напомнил, что Дани не центрдеф. Он проиграл много дуэлей и слишком часто выбрасывался из линии, если провоцировали. Особенно активно пользовался Крис Фюрих, на чьи рывки Карвахаль реагировал постоянно.

В этом моменте он вылетел из линии на Фюриха – и открыл зону для паса. Анджело Штиллер вышел на Куртуа.

Через пару минут Карвахаля поймал Дениз Ундав, ворвался в пространство Фюрих.

Понятно, что это непрофильная позиция Дани, но из его зоны генерировали слишком много остроты. В прошлом сезоне Карвахаль доказал, что может дисциплинированно выйти в центре и не ломать линию. Пример – февральский матч с «Атлетико», где он образцово справился с Моратой.

Сейчас ничего не получилось. На второй тайм вышел Милитао, а Карвахаль вернулся на фланг. Анчелотти объяснил: «Нам был нужен Милитао, было много дуэлей, а Эдер хорош в них».

Тимур Боков (телеграм-канал )

Сэйв и фэйл дня ЛЧ – в одном матче! Кипер «Жироны» пустил между ног на 90-й 🤯

Топам можно не напрягаться в новой ЛЧ – это правда?

Фото: Gettyimages /David Ramos / Staff, Angel Martinez / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff; IMAGO/Daniela Porcelli / SPP, Li Ying/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Petr David Josek