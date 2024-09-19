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Алькарас – единственный теннисист в списке самых влиятельных личностей из мира спорта по версии Sports Illustrated

Карлос Алькарас вошел в список 50 самых влиятельных личностей из мира спорта в 2024 году по версии Sports Illustrated.

Список не ранжирован и разделен на четыре блока:

• легенды и лидеры (Лионель Месси, Пеп Гвардиола, Леброн Джеймс, Тайгер Вудс, Симона Байлс, Том Брэди и др.);

• спортсмены (Алькарас, Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд, Макс Ферстаппен, Виктор Вембаньяма, Кэти Ледеки, Патрик Махоумс и др.);

• управленцы (президент «Реала» Флорентино Перес, владелец команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер и др.);

• инфлюэнсеры (Льюис Хэмилтон, телеведущий и аналитик Стивен Эй Смит и др.).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Sports Illustrated
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛеброн Джеймс
logoЛионель Месси
logoATP
logoПеп Гвардиола
logoТайгер Вудс
logoФлорентино Перес
logoТом Брэди
logoКэтлин Ледеки
logoСимона Байлс
logoСтив Балмер
logoМакс Ферстаппен
logoЭрлинг Холанд
logoСтивен Эй Смит
logoКарлос Алькарас
logoДжуд Беллингем
logoПатрик Махоумс
logoВиктор Вембаньяма
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