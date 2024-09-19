Алькарас – единственный теннисист в списке самых влиятельных личностей из мира спорта по версии Sports Illustrated

Карлос Алькарас вошел в список 50 самых влиятельных личностей из мира спорта в 2024 году по версии Sports Illustrated.

Список не ранжирован и разделен на четыре блока:

• легенды и лидеры (Лионель Месси, Пеп Гвардиола, Леброн Джеймс, Тайгер Вудс, Симона Байлс, Том Брэди и др.);

• спортсмены (Алькарас, Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд, Макс Ферстаппен, Виктор Вембаньяма, Кэти Ледеки, Патрик Махоумс и др.);

• управленцы (президент «Реала» Флорентино Перес, владелец команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер и др.);

• инфлюэнсеры (Льюис Хэмилтон, телеведущий и аналитик Стивен Эй Смит и др.).