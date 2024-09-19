Пеп о том, почему Холанд не забил «Интеру»: «Его окружало 6 игроков: 3 сзади, 3 спереди. Соперник был сильнее нас физически»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Эрлинг Холанд не забил «Интеру».
Встреча Лиги чемпионов завершилась вничью 0:0.
«Вокруг Холанда было шесть игроков. Шесть. Трое сзади, трое спереди. Вот как они удерживали его вне игры. Это усложняет задачу для любого игрока. Ачерби, Бастони находились в пяти метрах от него, Чалханоглу, Зелиньски перед ним. Это тяжело.
Мы пытались использовать пространство, вот почему у Гюндогана было несколько моментов, но «Интер» был сильнее нас физически. Нам нужно было выставить больше игроков рядом с Эрлингом, и мы это сделали. Я знал, что «Интер» будет защищаться именно так», – сказал тренер «Ман Сити».
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