«Сити» не забил «Интеру» и, похоже, потерял Де Брюйне – прямо перед «Арсеналом»

Зато Пеп в двух играх от суперсерии в ЛЧ.

«Манчестер Сити» и «Интер» встретились уже в первом туре новой Лиги чемпионов. Перед матчем ожидаемо обсуждали встречу соперников в финале позапрошлой ЛЧ – сейчас команды отыграли похожий матч.

С той лишь разницей, что никто не забил, хотя было 36 ударов на двоих.

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Пеп Гвардиола перед игрой рассуждал о ротации и выпустил трех новых игроков после победы в АПЛ над «Брентфордом» – Йошко Гвардиола, Рубена Диаша и Родри. Интересно, что Родри впервые в сезоне сыграл в старте «Сити» – и сразу против «Интера», которому забивал победный в финале ЛЧ.

Кто использовал ротацию в полной мере, так это Симоне Индзаги – после 1:1 с «Монцей» на игру против «Сити» вышло сразу восемь новых футболистов. В старте остались только Ян Зоммер, Маттео Дармиан и Маркус Тюрам.

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В первые 25 минут соперники отвечали друг другу похожими действиями. Удар в створ от Тюрама – в ответ удар Холанда головой, оба – не проблемы для вратарей. Дальше дважды бил Чалханоглу – сначала очень неточно, потом через рикошет, через несколько минут повторил Савио – то запускал мяч высоко и далеко, то бил в защитника.

В первые полчаса интригу внес Эдерсон, оставив пустыми ворота, но Чалханоглу снова не пробил ближайшего защитника – попал в голову Гвардиолу. Дальше ньюсмейкером стал «Сити» – Диаш получил желтую за фол на Петре Зелиньском, Холанд внезапно бил из-за штрафной – чуть мимо, а Бернарду Силва не попал по мячу после прострела.

В перерыве Фил Фоден и Илкай Гюндоган сменили Кевина Де Брюйне и Савио. У Кевина, похоже, травма, а играть дальше предстоит с «Арсеналом».

На 53-й минуте «Интер» комично упустил хороший шанс: Дармиан улетал в контратаку, но уже в штрафной отпасовал пяткой – и мяч достался Джеку Грилишу. Николо Барелла в этот момент проехал мимо и растянулся на газоне. Момент взбесил Симоне Индзаги.

В середине второго тайма поживее заиграл «Сити»: за минуту Фоден опасно бил из штрафной, но прямо в Зоммера, а Гюндоган с разворота направил мяч выше. Еще через пять минут Барелла мощно снес Грилиша, и не только Гвардиола удивился отсутствию желтой у итальянца.

На последний отрезок матча Индзаги выпустил Генриха Мхитаряна и Лаутаро Мартинеса. Первый мог стать героем, но после прострела Дензела Думфриса пробил выше, второй попал в створ ближе к концу, но проблем Эдерсону не доставил. Между этими эпизодами Гвардиол классно ударил из-за штрафной – Зоммер потащил.

В конце Гюндоган дважды бил головой с линии вратарской – сначала прямо в Зоммера, потом не попал в створ. Замена Пепа сработала, но точность ударов Гюндогана немного подкачала.

«Сити» близок к серьезному рекорду ЛЧ

● «Сити» не проигрывает в основное время в ЛЧ уже 24 матча подряд. Серия длится с мая 2022-го – с легендарных 1:3 от «Реала», когда Родриго дважды забил на 90-й и 90+. Из следующих 24 матчей без поражений «Сити» выиграл 16.

● Рекорд пока за «МЮ» – 25 игр в период с сентября 2007 года по 2009-го, когда он проиграл «Барселоне» в финале ЛЧ. «Сити», чтобы превзойти это достижение, надо не проиграть «Словану» в гостях и «Спарте» дома. Задача более чем решаемая.

● «Сити» под руководством Гвардиолы сыграл 42 домашних матча в ЛЧ и только дважды не забил: кроме «Интера» случились 0:0 со «Спортингом» в марте-2022, но это был ответный матч 1/8 финала после гостевых 5:0.

● Ничья на выезде против «Сити» – хороший результат для «Интера» и в целом привычный для его гостевых матчей: из последних 11-ти в ЛЧ на чужом поле команда проиграла только два – «Атлетико» и «Баварии». Не зря она в своем чемпионате выиграла 15 из 19 выездных игр в прошлом сезоне.

Дальше у команд два важнейших матча в чемпионатах: «Ман Сити» примет «Арсенал», а «Интер» – «Милан», обе встречи пройдут в воскресенье, 22 сентября.

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Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Carl Recine; East News /AP Photo/Dave Thompson, OLI SCARFF/AFP