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  • Семак об оскорбительных кричалках фанатов про Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться. Саша – такой же член команды, он помог «Зениту» победить»
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Семак об оскорбительных кричалках фанатов про Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться. Саша – такой же член команды, он помог «Зениту» победить»

Сергей Семак высказался об отношении болельщиков «Зенита» к Александру Соболеву.

Во время сегодняшнего матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина. Перед началом игры болельщики освистали нападающего при оглашении стартовых составов.

– Это был первый матч Александра Соболева на «Газпром Арене» в футболке «Зенита», и фанатская трибуна, мягко говоря, не очень деликатно его встретила. Не планируется какое-то публичное обращение к фанатам, чтобы они, может быть, поменяли свое отношение к нему или, как минимум, прислушались к тому, что вы им скажете?

– Саша – член команды. Такой же, как и все остальные. Мы работаем все вместе для достижения результата. Что касается болельщиков, они сами решают, как к кому относиться. Они прекрасно поддерживают команду.

Саша своими действиями и сегодняшней голевой передачей помог команде одержать победу. Он и в дальнейшем будет делать все, чтобы помогать нашему клубу, нашей команде выиграть, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
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logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
logoАлександр Соболев
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