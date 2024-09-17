Семак о замене Соболева в перерыве матча с «Рубином»: «Это планировалось изначально – он много отыграл в последнем матче. Нужно было дать время Гонду»

Сергей Семак объяснил замену Александра Соболева в перерыве матча с «Рубином».

Встреча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. Соболев отметился голевой передачей на Густаво Мантуана в 1-м тайме и был заменен в перерыве – вместо него на поле вышел Лусиано Гонду .

– В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?

– Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им все равно не хватает игрового тонуса.

Что касается Александра Соболева , то изначально планировали его замену. В последнем матче он провел достаточно много времени на поле. Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать, – сказал главный тренер «Зенита».

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