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  • Семак о замене Соболева в перерыве матча с «Рубином»: «Это планировалось изначально – он много отыграл в последнем матче. Нужно было дать время Гонду»
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Семак о замене Соболева в перерыве матча с «Рубином»: «Это планировалось изначально – он много отыграл в последнем матче. Нужно было дать время Гонду»

Сергей Семак объяснил замену Александра Соболева в перерыве матча с «Рубином».

Встреча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. Соболев отметился голевой передачей на Густаво Мантуана в 1-м тайме и был заменен в перерыве – вместо него на поле вышел Лусиано Гонду.

– В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?

– Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им все равно не хватает игрового тонуса.

Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провел достаточно много времени на поле. Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать, – сказал главный тренер «Зенита».

1-й ассист Соболева! Под оскорбления фанатов «Зенита»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoРубин
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoИльзат Ахметов
logoАндрей Мостовой
logoМатч ТВ
logoАлександр Соболев
logoЛусиано Гонду
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