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Соболев после ассиста: «Пусть забьет хоть Латышонок, главное – три очка. Трибуны великолепно поддерживали «Зенит», спасибо им»

Александр Соболев высказался после голевой передачи в игре с «Рубином» (2:0).

– Счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» сделал голевую передачу. Конечно, хочется быстрее забить, но для меня самое главное – чтобы команда набрала три очка, а не вот эта голевая передача. Пусть забьет хоть Латышонок.

– Как поддерживали форму летом?

– Не секрет, что летом я тренировался индивидуально. Конечно, это не заменит тренировки с командой. Я потерял игровой тонус. Нужно еще чуть‑чуть, чтобы набрать форму.

Трибуны великолепно поддерживали команду. Могу им сказать спасибо, – сказал форвард «Зенита».

Фанаты «Зенита» освистали Соболева при объявлении состава на матч с «Рубином». Они растянули баннер «Пропаганда любви и преданности» – это цитата из песни группы 25/17

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЕвгений Латышонок
logoМатч ТВ
logoАлександр Соболев
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