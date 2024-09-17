Соболев после ассиста: «Пусть забьет хоть Латышонок, главное – три очка. Трибуны великолепно поддерживали «Зенит», спасибо им»

Александр Соболев высказался после голевой передачи в игре с «Рубином» (2:0).

– Счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» сделал голевую передачу. Конечно, хочется быстрее забить, но для меня самое главное – чтобы команда набрала три очка, а не вот эта голевая передача. Пусть забьет хоть Латышонок.

– Как поддерживали форму летом?

– Не секрет, что летом я тренировался индивидуально. Конечно, это не заменит тренировки с командой. Я потерял игровой тонус. Нужно еще чуть‑чуть, чтобы набрать форму.

Трибуны великолепно поддерживали команду. Могу им сказать спасибо, – сказал форвард «Зенита ».

Фанаты «Зенита» освистали Соболева при объявлении состава на матч с «Рубином». Они растянули баннер «Пропаганда любви и преданности» – это цитата из песни группы 25/17