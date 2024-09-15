«Челси» и «Борнмут» заплатят по 25 тысяч фунтов за 6+ желтых в одном матче. Команды получили 14 карточек вчера
«Челси» и «Борнмут» заплатят штрафы за обилие желтых карточек в матче АПЛ.
В 4-м туре АПЛ лондонский клуб одержал победу на выезде со счетом 1:0.
Во вчерашнем матче «Челси» и «Борнмут» установили рекорд лиги по числу желтых карточек в одной игре, заработав в сумме 14 предупреждений – 6 у «Борнмута» и 8 у «Челси». При этом арбитр Энтони Тэйлор не показал ни одной красной карточки.
Как сообщает журналист Daily Mail Киран Джилл, Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Челси» и «Борнмут» по итогам вчерашнего матча. Оба клуба выплатят по 25 тысяч фунтов за 6 и более полученных за матч желтых карточек.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Кирана Джилла
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