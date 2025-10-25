  • Спортс
  Станкович об Угальде против «Оренбурга»: «Большой футболист может изобрести гол из ничего»
Станкович об Угальде против «Оренбурга»: «Большой футболист может изобрести гол из ничего»

Деян Станкович высказался о заменах и голе Манфреда Угальде.

Сегодня «Спартак» дома обыграл «Оренбург» – 1:0. Угальде забил мяч на 67‑й минуте.

– Почему решили заменить Эсекьеля Барко и Маркиньоса после первого тайма?

– Никакой драмы здесь нет, это исключительно тренерское решение. Все понимают, что на левом фланге у нас есть серьезная мощь. И соперник сделал все, чтобы закрыть ребят. Нам нужно было насытить штрафную площадь футболистами, играть на передачах за спину, поэтому было принято такое решение.

– Что скажете о голе Угальде?

– Большой футболист может изобрести гол из ничего, – сказал тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
