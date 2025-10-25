  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович об одном ударе в створ «Спартака» против «Оренбурга»: «Я не увидел энергии и эмоций от игроков. Главное – 3 очка»
5

Станкович об одном ударе в створ «Спартака» против «Оренбурга»: «Я не увидел энергии и эмоций от игроков. Главное – 3 очка»

Деян Станкович остался недоволен уровнем самоотдачи игроков «Спартака».

Красно-белые сегодня дома обыграли «Оренбург» (1:0).

– До конца года у «Спартака» 7 матчей с командами из верхней части таблицы, почти все гранды. По сегодняшней игре есть тревоги. За счет чего вы будете выигрывать?

– Для нас сегодня важно было победить, и сейчас мы будем концентрироваться на игре с «Краснодаром». Не смотрим на 7 матчей вперед, идем от игры к игре.

– У «Спартака» сегодня всего один удар в створ. Почему не били издалека?

– Такое бывает, что игра так складывается. Главное сегодня – три очка. Готовимся к новым играм. Возможно, причиной были эмоции от моего возвращения на скамейку. А если серьезно, сегодня я не увидел энергии и эмоций от игроков, – сказал тренер «Спартака».

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
