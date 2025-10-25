Гладилин о матче «Спартака» и «Оренбурга»: «Блеклая игра. Это не спартаковский футбол»

Валерий Гладилин оценил победу «Спартака» над «Оренбургом» (1:0).

«Бывают неудачные матчи с положительном исходом. Игра может не идти, но команда побеждает. Когда играли плохо, но 3 очка взяли. Игра ничейная была, но один удар Угальде все изменил. Оборона «Спартака» сыграла без ошибок.

Думаю, что болельщики довольны именно результатом, а не игрой. Сама игра была блеклой, это не спартаковский футбол. Станкович точно игрой не доволен, но результат его устроил. Вчера, например, что-то подобное было в игре «Милана» и «Пизы», бывает такое…

Следующий матч будет принципиальным с «Краснодаром», это действующий чемпион. Но об этом матче сегодня уж точно рано было думать.

Можно ли назвать Жедсона лучшим футболистом «Спартака» прямо сейчас? Сегодня мне больше всех понравился Угальде, он забил гол, который спас команду. Но стоит похвалить оборону «Спартака », она ушла с поля без пропущенных мячей», – сказал Гладилин.