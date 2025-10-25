  • Спортс
16

Мостовой про 1:0 «Спартака» с «Оренбургом»: «3 очка не пахнут. Команда в 4 очках от первого места»

Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Оренбургом» (1:0).

– Когда завершился первый тайм, то явно было много негатива в адрес команды и тренера, но это футбол, нужно дождаться завершения матча, а уже потом делать выводы. «Оренбург» ведь не просто так приезжает в Москву, им очки нужны, команда держалась.

Понятно, что многим хочется, чтобы «Спартак» вышел на поле и забил спокойно три гола, но это футбол, так не всегда бывает. Такие игры порой случаются. Не всегда же забивают много голов, как это было в недавнем поединке «Динамо» и «Локомотива», например.

Но три очка – это три очка. Они не пахнут, как говорится. Три очка дают за победу над условным ЦСКА, как и за победу над условным «Оренбургом». Сейчас «Спартак» находится в четырех очках от первого места. Посмотрим, что будет дальше.

– Можно ли назвать сейчас Жедсона лучшим футболистом «Спартака»?

– Я бы не стал так говорить. В прошлом матче «Спартак» почти 70 минут играл в меньшинстве, а потом Барко взял и как плюнул... А если бы тогда «Спартак» в меньшинстве не играл, то победил бы в том матче. И было бы еще 2 очка в копилку.

Поэтому сложно выбрать кого-то одного и сказать, что вот именно этот футболист является лучшим сейчас в «Спартаке», – сказал экс-хавбек сборной России.

