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  • 14 желтых было показано в игре «Челси» и «Борнмута» – рекорд АПЛ по карточкам в одном матче
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14 желтых было показано в игре «Челси» и «Борнмута» – рекорд АПЛ по карточкам в одном матче

В АПЛ установили рекорд по количеству показанных карточек в одном матче.

«Челси» и «Борнмут» в 4-м туре АПЛ на двоих заработали 14 предупреждений – 6 у «Борнмута» и 8 у «Челси».

Это рекорд Премьер-лиги по количеству показанных карточек в одном матче. Красной карточки главным арбитром Энтони Тэйлором предъявлено не было.

Встреча проходила в Борнмуте и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
рекорды
logoБорнмут
Энтони Тэйлор
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