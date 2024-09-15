14 желтых было показано в игре «Челси» и «Борнмута» – рекорд АПЛ по карточкам в одном матче

В АПЛ установили рекорд по количеству показанных карточек в одном матче.

«Челси» и «Борнмут» в 4-м туре АПЛ на двоих заработали 14 предупреждений – 6 у «Борнмута» и 8 у «Челси ».

Это рекорд Премьер-лиги по количеству показанных карточек в одном матче. Красной карточки главным арбитром Энтони Тэйлором предъявлено не было.

Встреча проходила в Борнмуте и завершилась победой гостей со счетом 1:0.