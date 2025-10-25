Захарян с 5.9 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком «Реал Сосьедад» в матче с «Севильей»

Полузащитник Арсен Захарян стал худшим футболистом в матче «Реал Сосьедад».

22-летний российский хавбек вышел на замену на 69-й минуте в игре 10-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:1).

За отведенное время Арсен сделал три передачи при точности 66,7%, дважды пошел в дриблинг, но оба раза не сумел обыграть соперника.

Он также семь раз коснулся мяча, один – в штрафной «Севильи», трижды потерял мяч и выиграл лишь одно из четырех единоборств – в воздухе.

С оценкой 5.9 Захарян стал худшим игроком «Сосьедада» по Индексу ГОЛа .

