  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассистент Флика о судьях: «Все мы ошибаемся, обсуждать нужно то, что мы можем контролировать. Не нужно думать об арбитрах»
0

Ассистент Флика о судьях: «Все мы ошибаемся, обсуждать нужно то, что мы можем контролировать. Не нужно думать об арбитрах»

Маркус Зорг считает, что не нужно слишком зацикливаться на судействе.

«Надо быть сосредоточенным только на матче и ни на чем больше. Не нужно думать о судьях. Все мы совершаем ошибки, и обсуждать нужно лишь то, что мы можем контролировать», – сказал Зорг, ассистент дисквалифицированного главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

В воскресенье каталонцы сыграют на выезде с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги.  

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5439 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Маркус Зорг
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоан Лапорта: «Барса» стала лучше, не попалась в ловушку апокалиптических предсказаний, которые не сбылись и не сбудутся»
сегодня, 14:48
Кубарси о «Барсе»: «С Месси было бы потрясающе делить раздевалку. Педри поразил меня больше всех сейчас»
сегодня, 13:27
Алонсо про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Есть много заявлений представителей «Барсы». Я не могу проанализировать их все»
сегодня, 13:15
Главные новости
«Бавария» повторила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг, выиграв все 13 матчей на старте сезона
7 минут назад
«Наполи» – «Интер». Лаутаро, де Брюйне, Мхитарян, Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» и «Махачкала» сыграли вничью, ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» встретится с «Динамо» в воскресенье
48 минут назад
Здесь больше голов, чем в карьере Эрлинга Холанда! Скачайте приложение ГОЛ
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
13 минут назадLive
У «Челси» прервалась серия из 4 побед после поражения от «Сандерленда» – 1:2. Тальби забил победный на 93-й
14 минут назад
«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив от Тальби на 93-й – 1:2! Гарначо и Изидор тоже забили
16 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» проиграл «Сандерленду», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
16 минут назад
«Бавария» выиграла все 13 матчей сезона. Общий счет – 47:9
28 минут назад
У 17-летнего Карла первый гол за «Баварию» в Бундеслиге – «Менхенгладбаху». В прошлом матче он впервые забил за клуб – в ЛЧ
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
3 минуты назад
ЦСКА – «Крылья Советов». Кисляк, Глебов, Ахметов играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли 2:2, «Торпедо» против «Чайки»
13 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
14 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Шешко, Уэлбек, Кунья играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
15 минут назад
«Брест» – «ПСЖ». 0:2 – Хакими сделал дубль! Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Солари об 1:0 с «Оренбургом»: «Одна из худших игр «Спартака». Мы должны играть лучше»
39 минут назад
Гладилин о матче «Спартака» и «Оренбурга»: «Блеклая игра. Это не спартаковский футбол»
45 минут назад
«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У команды Альбы две победы в 9 последних матчах РПЛ
49 минут назад
Станкович об Угальде против «Оренбурга»: «Большой футболист может изобрести гол из ничего»
сегодня, 15:05