Ассистент Флика о судьях: «Все мы ошибаемся, обсуждать нужно то, что мы можем контролировать. Не нужно думать об арбитрах»

Маркус Зорг считает, что не нужно слишком зацикливаться на судействе.

«Надо быть сосредоточенным только на матче и ни на чем больше. Не нужно думать о судьях. Все мы совершаем ошибки, и обсуждать нужно лишь то, что мы можем контролировать», – сказал Зорг, ассистент дисквалифицированного главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

В воскресенье каталонцы сыграют на выезде с «Реалом » в 10-м туре Ла Лиги .