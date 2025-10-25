Жоан Лапорта: «Барса» стала лучше, не попалась в ловушку апокалиптических предсказаний, которые не сбылись и не сбудутся»

Жоан Лапорта отметил, что «Барселона» стала сильнее.

«Я прошу вас [болельщиков] быть сплоченнее, чем когда-либо, в защите нашей эмблемы, нашей сущности. И поддерживать нас больше, чем когда-либо – наши команды, наших тренеров, наших игроков.

Мы стали лучше, чем раньше, и не попались в ловушку, не поверив апокалиптическим предсказаниям, которые не сбылись и не сбудутся.

Правление и я лично чувствуем себя сильнее, более убежденными и более решительными, чем когда-либо, чтобы завершить восстановление клуба во всех сферах», – сказал президент «Барсы» на встрече с болельщиками клуба в Андалусии.