  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Заварзин о «Спартаке»: «Нужно убирать Станковича, он все растерял. «Оренбург» должны были вынести, а сыграли никак – чемпионского характера нет»
18

Заварзин о «Спартаке»: «Нужно убирать Станковича, он все растерял. «Оренбург» должны были вынести, а сыграли никак – чемпионского характера нет»

Юрий Заварзин считает, что «Спартаку» следует уволить Деяна Станковича.

Сегодня красное-белые победили «Оренбург» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

«Слава богу, что «Спартак» хотя бы выиграл. В целом игра как игра, ничего особенного.

Очевидно, «Спартак» – команда абсолютно не чемпионского характера. Они не имели право сегодня не победить клуб, который идет около зоны вылета. Это небо и земля. Даже сравнивать «Оренбург» и «Спартак» нет возможности.

Красно-белые должны были дома и со своими болельщиками вынести «Оренбург» с большим счетом. А по итогу «Спартак» сыграл просто никак – 1:0. По амбициям и составу они хотят претендовать на высшие места, но по такой игре чемпионство точно не светит.

Разговоры вокруг главного тренера отражаются на игре футболистов. Пока «Спартак» не разберется с главным тренером, ждать чего-то выдающегося не стоит. Станкович уже растерял все что только можно. Нужно убирать главного тренера, раз руководство приняло такое решение.

Тем более сейчас будет трехмесячная пауза. По сути начнется второй чемпионат. Можно будет все изменить», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Заварзин.

«Спартак» сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5440 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoОренбург
Юрий Заварзин
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович об одном ударе в створ «Спартака» против «Оренбурга»: «Я не увидел энергии и эмоций от игроков. Главное – 3 очка»
сегодня, 14:10
Станкович о внешнем недовольстве после 1:0 с «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь»
сегодня, 13:58
«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
сегодня, 13:01
Станкович сделал тройную замену в перерыве игры с «Оренбургом» – Дмитриев, Ливай и Мартинс вышли вместо Маркиньоса, Барко и Рябчука
сегодня, 12:15
Главные новости
«Бавария» повторила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг, выиграв все 13 матчей на старте сезона
7 минут назад
«Наполи» – «Интер». Лаутаро, де Брюйне, Мхитарян, Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» и «Махачкала» сыграли вничью, ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» встретится с «Динамо» в воскресенье
48 минут назад
Здесь больше голов, чем в карьере Эрлинга Холанда! Скачайте приложение ГОЛ
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
13 минут назадLive
У «Челси» прервалась серия из 4 побед после поражения от «Сандерленда» – 1:2. Тальби забил победный на 93-й
14 минут назад
«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив от Тальби на 93-й – 1:2! Гарначо и Изидор тоже забили
16 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» проиграл «Сандерленду», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
16 минут назад
«Бавария» выиграла все 13 матчей сезона. Общий счет – 47:9
28 минут назад
У 17-летнего Карла первый гол за «Баварию» в Бундеслиге – «Менхенгладбаху». В прошлом матче он впервые забил за клуб – в ЛЧ
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
3 минуты назад
ЦСКА – «Крылья Советов». Кисляк, Глебов, Ахметов играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли 2:2, «Торпедо» против «Чайки»
13 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
15 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Шешко, Уэлбек, Кунья играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
15 минут назад
«Брест» – «ПСЖ». 0:2 – Хакими сделал дубль! Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Солари об 1:0 с «Оренбургом»: «Одна из худших игр «Спартака». Мы должны играть лучше»
39 минут назад
Гладилин о матче «Спартака» и «Оренбурга»: «Блеклая игра. Это не спартаковский футбол»
45 минут назад
«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У команды Альбы две победы в 9 последних матчах РПЛ
49 минут назад
Ассистент Флика о судьях: «Все мы ошибаемся, обсуждать нужно то, что мы можем контролировать. Не нужно думать об арбитрах»
52 минуты назад