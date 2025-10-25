Заварзин о «Спартаке»: «Нужно убирать Станковича, он все растерял. «Оренбург» должны были вынести, а сыграли никак – чемпионского характера нет»

Юрий Заварзин считает, что «Спартаку» следует уволить Деяна Станковича.

Сегодня красное-белые победили «Оренбург» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

«Слава богу, что «Спартак» хотя бы выиграл. В целом игра как игра, ничего особенного.

Очевидно, «Спартак» – команда абсолютно не чемпионского характера. Они не имели право сегодня не победить клуб, который идет около зоны вылета. Это небо и земля. Даже сравнивать «Оренбург » и «Спартак » нет возможности.

Красно-белые должны были дома и со своими болельщиками вынести «Оренбург» с большим счетом. А по итогу «Спартак» сыграл просто никак – 1:0. По амбициям и составу они хотят претендовать на высшие места, но по такой игре чемпионство точно не светит.

Разговоры вокруг главного тренера отражаются на игре футболистов. Пока «Спартак» не разберется с главным тренером, ждать чего-то выдающегося не стоит. Станкович уже растерял все что только можно. Нужно убирать главного тренера, раз руководство приняло такое решение.

Тем более сейчас будет трехмесячная пауза. По сути начнется второй чемпионат. Можно будет все изменить», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Заварзин.

«Спартак» сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 22 очка.