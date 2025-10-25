  • Спортс
  Лапорта – болельщикам «Барсы» перед класико: «Вы главная опора команды. Вы любите ее всей душой, это ваша семья. Мы восхищены вашей преданностью»
Лапорта – болельщикам «Барсы» перед класико: «Вы главная опора команды. Вы любите ее всей душой, это ваша семья. Мы восхищены вашей преданностью»

Жоан Лапорта высказался о значении болельщиков для «Барселоны».

В воскресенье каталонцы встретятся с «Реалом» в выездном матче 10-го тура Ла Лиги

«Именно вы, члены фан-клубов, болельщики «Барсы», всегда были главной опорой клуба. Потому что «Барса» – это ваша семья, вы любите ее всей душой и лучше кого бы то ни было понимаете, когда команде нужна ваша поддержка и стабильность, особенно в самые трудные времена.

Быть болельщиком «Барселоны» за сотни километров от «Камп Ноу» – проявление особой преданности, которой мы искренне и по-настоящему восхищаемся.

Давайте готовиться к великому матчу! Мы все уверены, что завтра наша команда доставит нам огромную радость», – сказал президент «Барсы» на встрече с болельщиками клуба в Андалусии.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барселоны»
