Каррагер о 26-м месте Холанда в голосовании за ЗМ: «Абсурд. «Реал» бы бойкотировал церемонию из-за подобного»
Джейми Каррагер высказался о месте Эрлинга Холанда в борьбе за «Золотой мяч».
«В прошлом голосовании на «Золотой мяч» Эрлинг Холанд занял 26-е место. Это абсурд, даже с учетом неудачного сезона «Манчестер Сити».
Когда «Сити» оформил требл, Холанд стал вторым после Лионеля Месси. Будь он игроком «Реала», забившим 52 гола в 53 матчах и выигравшим Лигу чемпионов, а затем оставшимся без награды, клуб, вероятно, бойкотировал бы церемонию», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Джейми Каррагер: «Холанд может стать самым результативным нападающим в истории футбола. Он уже величайший бомбардир, которого мы когда-либо видели в Англии»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Telegraph
