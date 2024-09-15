Ираола о 0:1 с «Челси»: «Борнмут» создал больше моментов, они владели мячом, но это было неопасно. Нужно было наказывать их, расстроен результатом»

Андони Ираола доволен игрой «Борнмута» против «Челси» (0:1) .

«Я очень расстроен результатом. Очень горжусь нашей игрой, у нас было больше моментов, чем у них. Они больше владели мячом, но это не было опасно. Их вратарь сыграл очень хорошо.

Если не реализуешь свои моменты и не забиваешь пенальти против такого соперника, чувствуешь, что он накажет тебя. Так и случилось в конце. Мы не можем просить от наших игроков большего. Мы должны продолжать в том же духе и стараться лучше реализовывать шансы.

Это футбол. Мы играли дома против «Ньюкасла» и «Челси », показали две очень хорошие игры, но у нас только одно очко. Мы играли очень хорошо, создали больше моментов, давили на них, но нужно было наказывать их, а мы этого не сделали», – сказал главный тренер «Борнмута ».