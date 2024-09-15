Мареска об 1:0 с «Борнмутом»: «В первом тайме «Челси» было сложно, во втором мы играли намного лучше. Санчо сделал именно то, чего мы от него ожидали»
Лондонцы одержали победу со счетом 1:0 в 4-м туре АПЛ.
«В первом тайме нам было сложно, во втором мы играли намного лучше. В первом тайме мы не слишком часто возвращали мяч под контроль, а это необходимо на таком стадионе против такой команды».
О Джейдоне Санчо
«Он сделал именно то, чего мы от него ожидали, как и Тосин Адарабиойо как, и Кристофер Нкунку. Жоау Феликс был очень хорош. Все ребята, вышедшие со скамейки запасных, были очень хороши.
Мы создавали моменты, и нам нужно было просто проявить чуть больше мастерства в штрафной, и он [Санчо] сделал это. Нкунку не вышел в стартовом составе, но работает очень хорошо».
О Роберте Санчесе и отраженном пенальти
«С самого начала он отлично проявлял себя, и мы очень довольны. Он дает нам то, что требуется от вратаря. Он понимает, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда – через длинные забросы. Мы рады трем очкам», – сказал Мареска.
Санчо ассистировал Нкунку в первом матче после перехода в «Челси» из «МЮ»
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