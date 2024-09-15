Мареска об 1:0 с «Борнмутом»: «В первом тайме «Челси» было сложно, во втором мы играли намного лучше. Санчо сделал именно то, чего мы от него ожидали»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Борнмутом».

Лондонцы одержали победу со счетом 1:0 в 4-м туре АПЛ .

«В первом тайме нам было сложно, во втором мы играли намного лучше. В первом тайме мы не слишком часто возвращали мяч под контроль, а это необходимо на таком стадионе против такой команды».

О Джейдоне Санчо

«Он сделал именно то, чего мы от него ожидали, как и Тосин Адарабиойо как, и Кристофер Нкунку . Жоау Феликс был очень хорош. Все ребята, вышедшие со скамейки запасных, были очень хороши.

Мы создавали моменты, и нам нужно было просто проявить чуть больше мастерства в штрафной, и он [Санчо] сделал это. Нкунку не вышел в стартовом составе, но работает очень хорошо».

О Роберте Санчесе и отраженном пенальти

«С самого начала он отлично проявлял себя, и мы очень довольны. Он дает нам то, что требуется от вратаря. Он понимает, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда – через длинные забросы. Мы рады трем очкам», – сказал Мареска .

Санчо ассистировал Нкунку в первом матче после перехода в «Челси» из «МЮ»