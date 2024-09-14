Санчо ассистировал Нкунку в первом матче после перехода в «Челси» из «МЮ»

Джейдон Санчо совершил результативное действие в первом матче за «Челси».

Лондонский клуб обыграл «Борнмут » в 4-м туре АПЛ (1:0).

Вингер лондонцев Санчо вышел на поле после перерыва, заменив Педру Нету. На 86-й минуте он отдал результативный пас на Кристофера Нкунку.

Это первый матч Джейдона за «Челси » после перехода из «Манчестер Юнайтед ». Он присоединился к «синим» на правах аренды 31 августа.