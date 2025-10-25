«Серик» Юрана не побеждает 5 матчей подряд и идет 13-м в Первой лиге Турции. В команде задержки зарплат

«Серик Беледиеспор» не побеждает на протяжении пяти матчей.

Команда Сергея Юрана уступила «Пендикспору » (0:4) в Первой лиге Турции.

До этого были три ничьи подряд и поражение. Последняя победа датируется 19 сентября.

Сейчас «Серик» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось , что игроки команды бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат.

Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)