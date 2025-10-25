«Серик» Юрана не побеждает 5 матчей подряд и идет 13-м в Первой лиге Турции. В команде задержки зарплат
«Серик Беледиеспор» не побеждает на протяжении пяти матчей.
Команда Сергея Юрана уступила «Пендикспору» (0:4) в Первой лиге Турции.
До этого были три ничьи подряд и поражение. Последняя победа датируется 19 сентября.
Сейчас «Серик» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что игроки команды бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат.
Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
