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Вратарь «Челси» Санчес отразил пенальти Эванилсона, назначенный за его фол на форварде «Борнмута»

Вратарь «Челси» отразил пенальти, назначенный после его фола.

Лондонцы играют на выезде с «Борнмутом» в 4-м туре АПЛ (0:0, перерыв).

На 37-й минуте форвард хозяев Эванилсон Барбоза получил мяч после заброса из глубины и ушел от защитников соперника. Вратарь гостей Роберт Санчес сбил его в штрафной площади, за что арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти. 

11-метровый исполнил сам Эванилсон. Бразилец пробил в правый от себя угол, но Санчес отразил удар. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
Энтони Тэйлор
logoРоберт Санчес
logoЭванилсон Барбоза
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