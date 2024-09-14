Вратарь «Челси» Санчес отразил пенальти Эванилсона, назначенный за его фол на форварде «Борнмута»
Вратарь «Челси» отразил пенальти, назначенный после его фола.
Лондонцы играют на выезде с «Борнмутом» в 4-м туре АПЛ (0:0, перерыв).
На 37-й минуте форвард хозяев Эванилсон Барбоза получил мяч после заброса из глубины и ушел от защитников соперника. Вратарь гостей Роберт Санчес сбил его в штрафной площади, за что арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти.
11-метровый исполнил сам Эванилсон. Бразилец пробил в правый от себя угол, но Санчес отразил удар.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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