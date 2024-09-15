Агент Файе об интересе «МЮ»: «Микаил не был основным в «Барсе» – так какой смысл, если он не стал бы основным и в «Юнайтед»? Развития бы не было»
Агент Микаила Файе рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику.
Напомним, в августе «Барса» продала 20-летнего защитника в «Ренн» за 10,3 млн евро с опцией обратного выкупа за 25 млн.
«Манчестер Юнайтед интересовался Файе, но этот вариант ему не понравился. Он не был основным игроком в «Барселоне», так что какая разница, если бы он не стал основным и в «Юнайтед»? Его развитие не продвинулось бы вперед.
«Барса» хотела включить в контракт Файе с «Ренном» пункт о выкупе, это было единственное условие, на которое «Барса» согласилась. Сумма выкупа – 30 млн. Теперь все зависит от Файе и того, как он будет развиваться», – сказал агент игрока в подкасте Inkubator.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости