Агент Файе об интересе «МЮ»: «Микаил не был основным в «Барсе» – так какой смысл, если он не стал бы основным и в «Юнайтед»? Развития бы не было»

Агент Микаила Файе рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику.

Напомним, в августе «Барса» продала 20-летнего защитника в «Ренн» за 10,3 млн евро с опцией обратного выкупа за 25 млн.

«Манчестер Юнайтед интересовался Файе, но этот вариант ему не понравился. Он не был основным игроком в «Барселоне», так что какая разница, если бы он не стал основным и в «Юнайтед»? Его развитие не продвинулось бы вперед.

«Барса» хотела включить в контракт Файе с «Ренном » пункт о выкупе, это было единственное условие, на которое «Барса» согласилась. Сумма выкупа – 30 млн. Теперь все зависит от Файе и того, как он будет развиваться», – сказал агент игрока в подкасте Inkubator.