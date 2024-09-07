АПЛ потратила на трансферы 23,02 млрд евро с 2015 года. Серия А – 10,84 млрд, Ла Лига – 7,94 млрд, РПЛ – 1,55 млрд

АПЛ лидирует по расходам на трансферы с 2015 года.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, клубы Премьер-лиги приобрели футболистов на сумму 23,02 млрд евро с учетом бонусов.

В десятку по расходам входят:

1. – 23,02 млрд евро.

2. Серия А – 10,84 млрд евро.

3. – 7,94 млрд евро.

4. Лига 1 – 7,44 млрд евро.

5. Бундеслига – 7,17 млрд евро.

6. Чемпионшип – 2,55 млрд евро.

7. Лига Саудовской Аравии – 2,09 млрд евро.

8. Лига Китая – 1,88 млрд евро.

9. Лига Португалии – 1,76 млрд евро.

10. Мир РПЛ – 1,55 млрд евро.