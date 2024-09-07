АПЛ потратила на трансферы 23,02 млрд евро с 2015 года. Серия А – 10,84 млрд, Ла Лига – 7,94 млрд, РПЛ – 1,55 млрд
АПЛ лидирует по расходам на трансферы с 2015 года.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, клубы Премьер-лиги приобрели футболистов на сумму 23,02 млрд евро с учетом бонусов.
В десятку по расходам входят:
1. АПЛ – 23,02 млрд евро.
2. Серия А – 10,84 млрд евро.
3. Ла Лига – 7,94 млрд евро.
4. Лига 1 – 7,44 млрд евро.
5. Бундеслига – 7,17 млрд евро.
6. Чемпионшип – 2,55 млрд евро.
7. Лига Саудовской Аравии – 2,09 млрд евро.
8. Лига Китая – 1,88 млрд евро.
9. Лига Португалии – 1,76 млрд евро.
10. Мир РПЛ – 1,55 млрд евро.
там хоть кто-то есть, кроме Случкого?
Интересно, какое количество денег из этих миллиардов было дадено клубам спонсорами, представляющими из себя государственные компании? Наверняка британские империалистические газовики вместо того, чтобы расходовать бюджетные деньги на детей и пенсионеров, тратят их на закупку легионеров из Бразилии. Как им не стыдно!
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.