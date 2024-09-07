АПЛ потратила на трансферы 23,02 млрд евро с 2015 года. Серия А – 10,84 млрд, Ла Лига – 7,94 млрд, РПЛ – 1,55 млрд

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АПЛ лидирует по расходам на трансферы с 2015 года.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, клубы Премьер-лиги приобрели футболистов на сумму 23,02 млрд евро с учетом бонусов.

В десятку по расходам входят:

1. АПЛ – 23,02 млрд евро.

2. Серия А – 10,84 млрд евро.

3. Ла Лига – 7,94 млрд евро.

4. Лига 1 – 7,44 млрд евро.

5. Бундеслига – 7,17 млрд евро.

6. Чемпионшип – 2,55 млрд евро.

7. Лига Саудовской Аравии – 2,09 млрд евро.

8. Лига Китая – 1,88 млрд евро.

9. Лига Португалии – 1,76 млрд евро.

10. Мир РПЛ – 1,55 млрд евро.

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12 комментариев
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ФНЛ даже в десятку не вошла по тратам, при этом считается сильнейшей. Уникальный случай
+35
-1
+34
И ни один клуб АПЛ при этом не способен взять даже кубок России.
+15
0
+15
Ла лига по соотношению трат и выигранных трофеев топчик
+5
-1
+4
Ответ Юрий Кечко
Ла лига по соотношению трат и выигранных трофеев топчик
да. а главные у них - Реал и Севилья
+6
-3
+3
Тебас "отлично" поработал. Даже в серии А больше денег.
+2
0
+2
лига Китая, с почти 2 миллиардами - где она сейчас?
там хоть кто-то есть, кроме Случкого?
+1
0
+1
Ответ RaNk-1
Тебас "отлично" поработал. Даже в серии А больше денег.
Ну зато трофеев больше чем у англичан в разы)
+1
0
+1
в Ла Лиге такая сумма благодаря Коутиньо, Дембеле, Гризмана, Де Йонга, Пьянича, Рафинья, Торесса, Роке и Ольмо.
+1
-1
0
«АПЛ – 23,02 млрд евро»

Интересно, какое количество денег из этих миллиардов было дадено клубам спонсорами, представляющими из себя государственные компании? Наверняка британские империалистические газовики вместо того, чтобы расходовать бюджетные деньги на детей и пенсионеров, тратят их на закупку легионеров из Бразилии. Как им не стыдно!
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ Любезный Коссутий
лига Китая, с почти 2 миллиардами - где она сейчас? там хоть кто-то есть, кроме Случкого?
Ни Ко Го там играет
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