У «МЮ» худший трансферный баланс с 2015-го – минус 1,304 млрд евро. «Челси» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 6-й

У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс за последнее десятилетие.

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал расходы и доходы клубов от трансферов с 2015 года. За это время манкунианцы потратили на приобретение игроков на 1,304 млрд евро больше, чем заработали от продаж.

Список клубов с худшим трансферными балансом с 2015 года выглядит так:

1. « »: -1,304 млрд евро;

2. « »: -1,209 млрд евро;

3. «ПСЖ»: -991 млн евро;

4. « »: -795 млн евро;

5. «Тоттенхэм»: -711 млн евро;

6. « »: -703 млн евро;

7. « »: -633 млн евро;

8. «Ньюкасл»: -626 млн евро;

9. «Барселона»: -601 млн евро;

10. «Аль-Хилаль»: -556 млн евро;

11. «Вест Хэм»: -548 млн евро;

12. «Ювентус»: -526 млн евро;

13. «Астон Вилла»: -521 млн евро;

14. «Бавария»: -442 млн евро;

15. «Аль-Наср»: -384 млн евро;

16. «Борнмут»: -383 млн евро;

17. «Ливерпуль»: -366 млн евро;

18. «Кристал Пэлас»: -363 млн евро;

19. «Наполи»: -360 млн евро;

20. «Вулверхэмптон»: -345 млн евро.

«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам