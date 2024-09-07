У «МЮ» худший трансферный баланс с 2015-го – минус 1,304 млрд евро. «Челси» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 6-й
У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс за последнее десятилетие.
Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал расходы и доходы клубов от трансферов с 2015 года. За это время манкунианцы потратили на приобретение игроков на 1,304 млрд евро больше, чем заработали от продаж.
Список клубов с худшим трансферными балансом с 2015 года выглядит так:
1. «Манчестер Юнайтед»: -1,304 млрд евро;
2. «Челси»: -1,209 млрд евро;
3. «ПСЖ»: -991 млн евро;
4. «Арсенал»: -795 млн евро;
5. «Тоттенхэм»: -711 млн евро;
6. «Манчестер Сити»: -703 млн евро;
7. «Милан»: -633 млн евро;
8. «Ньюкасл»: -626 млн евро;
9. «Барселона»: -601 млн евро;
10. «Аль-Хилаль»: -556 млн евро;
11. «Вест Хэм»: -548 млн евро;
12. «Ювентус»: -526 млн евро;
13. «Астон Вилла»: -521 млн евро;
14. «Бавария»: -442 млн евро;
15. «Аль-Наср»: -384 млн евро;
16. «Борнмут»: -383 млн евро;
17. «Ливерпуль»: -366 млн евро;
18. «Кристал Пэлас»: -363 млн евро;
19. «Наполи»: -360 млн евро;
20. «Вулверхэмптон»: -345 млн евро.
«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам
Только вот у Сити 5 АПЛ за 6 лет, а не 0 с 2013
Получается 703 млн потратили на 2 финала ЛЧ и 5 АПЛ, а не 1,3 млрд мешков денег💸 на Лигу Европы (которую даже ту не выиграли) и победу в Кубке Лиги :))
"Потужно" 😁
А ФФП и ему подобные инструменты, работают как раз на благо команд, вроде МЮ. Чтобы было десять клубов в мире, которые «могут позволить себе спокойно тратить», и МЮ мог побеждать даже с покупками вроде Антони и тренерами вроде Тен Хага, потому что остальные нищие. И слава богу, что так не работает.
зачем среди евроклубов эти товарищи?
в ЛЧ играют или конкурируют где-то?