У «МЮ» худший трансферный баланс с 2015-го – минус 1,304 млрд евро. «Челси» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 6-й

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У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс за последнее десятилетие.

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал расходы и доходы клубов от трансферов с 2015 года. За это время манкунианцы потратили на приобретение игроков на 1,304 млрд евро больше, чем заработали от продаж. 

Список клубов с худшим трансферными балансом с 2015 года выглядит так:

1. «Манчестер Юнайтед»: -1,304 млрд евро;

2. «Челси»: -1,209 млрд евро;

3. «ПСЖ»: -991 млн евро;

4. «Арсенал»: -795 млн евро;

5. «Тоттенхэм»: -711 млн евро;

6. «Манчестер Сити»: -703 млн евро;

7. «Милан»: -633 млн евро;

8. «Ньюкасл»: -626 млн евро;

9. «Барселона»: -601 млн евро;

10. «Аль-Хилаль»: -556 млн евро;

11. «Вест Хэм»: -548 млн евро;

12. «Ювентус»: -526 млн евро;

13. «Астон Вилла»: -521 млн евро;

14. «Бавария»: -442 млн евро;

15. «Аль-Наср»: -384 млн евро;

16. «Борнмут»: -383 млн евро;

17. «Ливерпуль»: -366 млн евро;

18. «Кристал Пэлас»: -363 млн евро;

19. «Наполи»: -360 млн евро;

20. «Вулверхэмптон»: -345 млн евро. 

«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам

49 комментариев
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Ответ mrgtosh
Погодите погодите. Это че получается арсенал мешок?
Не знаю на счёт мешка, но вижу что Арсенал и тут на 4 месте 😁
+32
-2
+30
А говорили Сити мешок
Только вот у Сити 5 АПЛ за 6 лет, а не 0 с 2013

Получается 703 млн потратили на 2 финала ЛЧ и 5 АПЛ, а не 1,3 млрд мешков денег💸 на Лигу Европы (которую даже ту не выиграли) и победу в Кубке Лиги :))

"Потужно" 😁
+37
-11
+26
А где же Реал "хоронитель карьер", и почему в списке Барса "играем своими воспитанниками"?
+28
-5
+23
Ответ Владислав Севастьянов
Комментарий скрыт
Дело не в том, кто может себе тратить, а кто не может. А в том, что деньги сами по себе ничего не решают, ими еще уметь распорядиться надо.
А ФФП и ему подобные инструменты, работают как раз на благо команд, вроде МЮ. Чтобы было десять клубов в мире, которые «могут позволить себе спокойно тратить», и МЮ мог побеждать даже с покупками вроде Антони и тренерами вроде Тен Хага, потому что остальные нищие. И слава богу, что так не работает.
+12
-1
+11
Погодите погодите. Это че получается арсенал мешок?
+14
-4
+10
Эрик тен Хаг: "Я же говорил - мы будем на первом месте".
+9
-2
+7
Ответ Evgeny Trifonov
Ливерпуль по соотношению цена-качество конечно запредельный уровень показывает
В чем запредельность 1 чемпионство за 10 лет?:)) Выиграли трофеев на уровне Лестера:)
+12
-7
+5
Ответ Владислав Харламов
А где же Реал "хоронитель карьер", и почему в списке Барса "играем своими воспитанниками"?
Барса обеспечила себе присутствие в этом списке двумя безумными трансферами.
+5
-1
+4
Ответ Max Maximus
А говорили Сити мешок Только вот у Сити 5 АПЛ за 6 лет, а не 0 с 2013 Получается 703 млн потратили на 2 финала ЛЧ и 5 АПЛ, а не 1,3 млрд мешков денег💸 на Лигу Европы (которую даже ту не выиграли) и победу в Кубке Лиги :)) "Потужно" 😁
сити не мешок, сити цистерна
+8
-4
+4
Ответ Evgeny Trifonov
Ливерпуль по соотношению цена-качество конечно запредельный уровень показывает
Клопп выгорел после таких щедрых вложений.
+3
-1
+2
Давайте накажем за это Сити, уже надоело что они выигрывают каждый год ! По этим цифрам видно, насколько ффп это абсурдная фигня, богатенькие хотят, чтобы новых конкурентов не появлялось, так и работает весь мировой бизнес богатенькие скупают всё и убирают конкурентов, прописывая новые абсурдные законы!
+6
-4
+2
Реала, 5-кратного победителя ЛЧ с 2015, нет в 20-ке по балансу ДР. Вот это эффективность!
+3
-1
+2
Ответ 2vdhrvmmzf
Арсенал и Ттх в больше минусе чем Сити, при этом Сити мешок с бесконечными победами в апл)))) ну про реальных бесполезных мешков как МЮ и Челси вообще молчу
И чем же Арсенал лучше МЮ и Челси? У МЮ за эти годы 2 КА, 2 КЛ и ЛЕ, у Челси победа в АПЛ, КА, ЛЧ и ЛЕ, а у Арсенала 2 КА и всё. То есть Арсенал успешный успех, а МЮ и Челси бесполезные мешки. Угу смешно
+4
-2
+2
Ответ Joker2104
Эрик тен Хаг: "Я же говорил - мы будем на первом месте".
Это уже его третий трофей за два года
+2
0
+2
Ответ Vitto
РМ подписывает свободных агентов.
мошенники из реала по 100 миллионов платят игрокам и убеждают игроков не продлевать контракты ведя переговоры с игроками в обход клубам (запрещено со стороны УЕФА)
+11
-10
+1
Ответ Tybalt
если аль Наср и аль Хиляль в списке, то где же Интер Маями или китайский Гуанджоу?
кого Интер Майями годами покупал за сотни и десятки миллионов?
+2
-1
+1
Ответ Владислав Харламов
А где же Реал "хоронитель карьер", и почему в списке Барса "играем своими воспитанниками"?
РМ подписывает свободных агентов.
+5
-4
+1
Арсенал и Ттх в больше минусе чем Сити, при этом Сити мешок с бесконечными победами в апл)))) ну про реальных бесполезных мешков как МЮ и Челси вообще молчу
+5
-4
+1
Арсенал во всех этих рейтингах четвертый…магия))
+1
0
+1
Ливерпуль по соотношению цена-качество конечно запредельный уровень показывает
+3
-2
+1
Ответ 2vdhrvmmzf
Где я писал что Арсенал успешный успех? 😂 просто тут принято считать Арсенал малотратящей командой Которая по финансам якобы не тянет по сравнению с другими топами АПЛ. А то что МЮ и Челси мешки все и так уже понимают и без рейтингов
Посмотри на покупки Сити в 2015-2018 годах. Смогли бы они провернуть трансферы игроков такого же качества в ту пору, когда Арсенал начал покупать игроков для нынешнего состава.
0
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Ответ Joss Stone
кого Интер Майями годами покупал за сотни и десятки миллионов?
кого Аль Наср годами покупал?
зачем среди евроклубов эти товарищи?
в ЛЧ играют или конкурируют где-то?
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Ответ Коразон До
Круговорот бабла АПЛ, а выхлоп только у МС. Какой же позор
Челси и Ливерпуль выигрывали и чемпионат АПЛ и ЛЧ. Что опять не так?
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Ответ Питер Пэн
Челси и Ливерпуль выигрывали и чемпионат АПЛ и ЛЧ. Что опять не так?
Я про Ливерпуль ничего не говорил. Они выиграли на свои деньги больше , чем можно было предположить
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Ответ ното Noto
И чем же Арсенал лучше МЮ и Челси? У МЮ за эти годы 2 КА, 2 КЛ и ЛЕ, у Челси победа в АПЛ, КА, ЛЧ и ЛЕ, а у Арсенала 2 КА и всё. То есть Арсенал успешный успех, а МЮ и Челси бесполезные мешки. Угу смешно
Это ещё надо учесть, что Челси Боуили и компания последние три года заваливают бюджет в минус
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Ответ ретроградный меркурий
Запредельный уровень - это Реал, которого даже нет в первой двадцатке худших клубов по трансферному балансу. Топовый спортивный менеджмент в последнее десятилетие
Реал вне конкуренции, я имел ввиду из здесь представленных клубов
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Ответ rigobersong
В чем запредельность 1 чемпионство за 10 лет?:)) Выиграли трофеев на уровне Лестера:)
ЛЧ тоже Лестер наверное брал
+2
-2
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Ответ Evgeny Trifonov
Ливерпуль по соотношению цена-качество конечно запредельный уровень показывает
Запредельный уровень - это Реал, которого даже нет в первой двадцатке худших клубов по трансферному балансу. Топовый спортивный менеджмент в последнее десятилетие
+2
-2
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Мю😆
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Интересно было бы еще ЗП посчитать.
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